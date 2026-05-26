Mit gestohlenem Auto „quer durch die Hecke“

Was hat wohl diesen Mühlviertler geritten? Zuerst ein Auto gestohlen, dann damit „quer durch die Hecke“ bei einem Haus gerast und dort hängen geblieben. Ob die Alkoholisierung des 39-jährigen Einheimischen eine Rolle gespielt hat, muss sich erst zeigen. Er ist prinzipiell geständig.
In der Nacht auf Dienstag kam es im Gemeindegebiet von Schwertberg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 39-jähriger einheimischer Autofahrer war gegen ein Uhr gegen einen Gartenzaun sowie eine Hecke gefahren und konnte seine Fahrt anschließend nicht mehr fortsetzen. Die Hausbesitzerin zeigte den Unfall bei der Polizei an.
Zulassungsbesitzer erreicht
Beim Eintreffen der Polizei konnte der Lenker noch an der Unfallstelle angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht auf den Lenker zugelassen war. Der rechtmäßige Besitzer wurde verständigt und gab an, dass sein Fiat zuvor gestohlen worden sei. Der geständige Lenker wurde festgenommen und auf die Polizeiinspektion gebracht – jetzt laufen noch Ermittlungen.
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