Mit gestohlenem Auto „quer durch die Hecke“

Zulassungsbesitzer erreicht

Beim Eintreffen der Polizei konnte der Lenker noch an der Unfallstelle angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht auf den Lenker zugelassen war. Der rechtmäßige Besitzer wurde verständigt und gab an, dass sein Fiat zuvor gestohlen worden sei. Der geständige Lenker wurde festgenommen und auf die Polizeiinspektion gebracht – jetzt laufen noch Ermittlungen.