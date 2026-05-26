Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Moyo“ ist da:

Giraffengeburt überraschte Besucher im Tiergarten

Oberösterreich
26.05.2026 10:37
„Moyo“ blickt schon neugierig in die Welt
„Moyo“ blickt schon neugierig in die Welt(Bild: Zoo Schmiding/Peter Sterns)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Eigentlich kommen Giraffen in der Nacht zur Welt, wenn es ruhig ist. Doch dieses Mal nicht. Im Tierpark Schmiding in Krenglbach überraschte der kleine „Moyo“ die Besucher, als während der Öffnungszeiten die Geburt begann. Jetzt ist „Moyo“ schon der Star des Zoos.

0 Kommentare

Für den Zoo Schmiding ist Moyo bereits das neunte Giraffenjungtier, das in den letzten Jahren hier geboren wurde.

Außergewöhnlich bei dieser Geburt: Sie startete mitten am Tag direkt vor den Augen der Besucher. Meistens finden Giraffengeburten ja nachts oder in den frühen Morgenstunden statt, weshalb solche Momente nur selten direkt beobachtet werden können. Zunächst platzte auf der Außenanlage bei Mama „Sarah“ die Fruchtblase, woraufhin die Tierpfleger sofort reagierten und die werdende Mutter in den Stall brachten, wo die Geburt ungestört stattfinden konnte.

Geburt ging rasch
Zwei vertraute Tierpfleger überwachten die Geburt, damit im Problemfall das Team gleich zur Stelle wäre. Doch das erwies sich zum Glück als nicht notwendig: Zuerst wurden die langen Vorderbeine des Jungtiers sichtbar, kurz darauf auch schon das kleine Schnäuzchen. Sobald schließlich der Kopf geboren war, ging alles ganz schnell – innerhalb weniger Sekunden glitt der restliche Körper nach und der kleine „Moyo“ plumpste, wie bei Giraffen üblich, aus rund zwei Metern Höhe zu Boden.

Mama „Sarah“ mit „Moyo“
Mama „Sarah“ mit „Moyo“(Bild: Zoo Schmiding/Peter Sterns)

Sturz ist wichtig
„Ein wichtiger Moment, denn genau dieser Geburtssturz hilft dabei, Kreislauf und Atmung des Jungtiers in Gang zu bringen“, erklärt Tierpflegerin Selina Wiener. „Kurz darauf versuchte „Moyo“ bereits aufzustehen und wenig später konnten wir ihn schon beim Trinken der ersten Schlucke Muttermilch beobachtet.“

Giraffen-Know-How
Übrigens: Die Giraffen wurden früher als eine Art mit zahlreichen Unterarten angesehen. Moderne genetische Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass Giraffen deutlich stärker voneinander unterschieden werden müssen als lange angenommen. Erst seit 2025 werden Giraffen nach einer Studie der IUCN in vier Arten eingeteilt: die Nord-Giraffe, die Netzgiraffe, die Süd-Giraffe und die Massai-Giraffe.

Unterart vom Aussterben bedroht
„Diese neue Einteilung ist für den Artenschutz sehr wichtig, denn nur wenn genau bekannt ist, welche Arten und Populationen es überhaupt gibt, kann man auch beurteilen, wie stark einzelne Gruppen bedroht sind,“ erklärt Zoodirektor Andreas Artmann. „Unsere Giraffen sind Nubische-Giraffen eine Unterart der Nord Giraffe, sie gehören zu den am meisten gefährdeten Giraffen und wurde von der Weltnaturschutzorganisation IUCN als vom Aussterben bedroht klassifiziert. Von ihr leben in der Natur nur noch etwa 455 erwachsene Tiere. Der Nachzucht in den Zoos im Rahmen internationaler Erhaltungszuchtprogrammen kommt daher größte Bedeutung zu.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
26.05.2026 10:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Brighton suchten am Pfingstwochenende viele Menschen Abkühlung im Wasser.
33,5 Grad in Heathrow
Hitzerekorde für Mai in Westeuropa erzielt
Eva Schütz mit dem ehemaligen SPÖ-Tirol-Vorsitzenden Georg Dornauer
Nächste Kandidatin
Medienunternehmerin bewirbt sich um ORF-Chefposten
Der Bikepark bietet insgesamt 15 Trail-Strecken an. Ein junger Deutscher verunglückte am ...
18-Jähriger verstarb
Todessturz im Bikepark: „Es war schon spät“
Billig oder teuer? Rasenmäh-Service hat ein Nachspiel. (Symbolbild) 
Sind 237 Euro zu viel?
Großer Ärger über hohe Rechnung fürs Rasenmähen
Noch immer enorm teuer ist der Sprit an Österreichs Tankstellen – wie wird es wohl mit der ...
Wird sie verlängert?
Krimi um Spritpreisbremse geht in nächste Runde
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
111.332 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
84.303 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
77.534 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1771 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
1332 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
740 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Mehr Oberösterreich
Lenker betrunken
Auto hob bei Leitplanke ab: 20 Meter tief gestürzt
„Moyo“ ist da:
Giraffengeburt überraschte Besucher im Tiergarten
Japan trifft Traunsee
Wenn Sushi plötzlich gut ins Salzkammergut passt
Aus Verkehr gezogen
Nur in Unterwäsche und im Rausch Lkw gesteuert
Krone Plus Logo
Alles wieder anders
Beim Abgasskandal blickt niemand mehr recht durch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf