Giraffengeburt überraschte Besucher im Tiergarten

Unterart vom Aussterben bedroht

„Diese neue Einteilung ist für den Artenschutz sehr wichtig, denn nur wenn genau bekannt ist, welche Arten und Populationen es überhaupt gibt, kann man auch beurteilen, wie stark einzelne Gruppen bedroht sind,“ erklärt Zoodirektor Andreas Artmann. „Unsere Giraffen sind Nubische-Giraffen eine Unterart der Nord Giraffe, sie gehören zu den am meisten gefährdeten Giraffen und wurde von der Weltnaturschutzorganisation IUCN als vom Aussterben bedroht klassifiziert. Von ihr leben in der Natur nur noch etwa 455 erwachsene Tiere. Der Nachzucht in den Zoos im Rahmen internationaler Erhaltungszuchtprogrammen kommt daher größte Bedeutung zu.“