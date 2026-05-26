St. Veit zeigt im Titelrennen Herz für Inklusion

Im Rahmen seines Fachprojektes für die Ausbildung als Sozialfachbetreuer stellte er ein inklusives Match auf die Beine. Heimische Oldies spielten dabei gegen den Behindertensportverband Linz, deren Truppe der 23-Jährige selbst einmal pro Woche trainiert. „Viele davon haben ein gutes Spielverständnis, es macht extrem spaß“, sagt Weißengruber, der zudem verrät, dass vor dem großen Duell Nervosität bei den Schützlingen geherrscht hatte. „Als sie erfahren haben, dass sie vor hunderten Zuschauern spielen werden, wuchs die Anspannung schon merklich an!“