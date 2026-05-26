Lukas übernimmt eine Uniklinik im Dauerstress

Wenn der renommierte Uni-Professor Meinhard Lukas am Montag das Linzer Universitätsklinikum betritt, ist er dort längst kein Unbekannter mehr: Der neue Chef des wichtigsten Krankenhauses Oberösterreichs war, wie er der „Krone“ erzählte, selbst lange Zeit Patient in dem Spital. Ein Infekt rang ihn nieder, zahlreiche Behandlungen waren nötig, damit er wieder gesund wurde. Jetzt will er nach einem Hearing und seiner Bestellung voll durchstarten – und das hat diese Klinik – immerhin die zweitgrößte in Österreich – auch dringend nötig.