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Obwohl Aufstieg winkt

Nachbarduell Garsten gegen St. Ulrich endet 2:5

Fußball Unterhaus
26.05.2026 18:00
St. Ulrich war im Derby der Herr im Haus.
St. Ulrich war im Derby der Herr im Haus.(Bild: Albert Mikovits)
Porträt von Herbert Eichinger
Von Herbert Eichinger

Vor über 1000 Besuchern holten sich die Gäste aus St. Ulrich durch viel Leidenschaft und Effizienz den Sieg im großen Nachbar-Derby gegen Garsten, das in Kürze in der Oberösterreich-Liga für Furore soegen will – falls der Aufstieg des Landesligisten via Relegation gelingen sollte.

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Sieben Kilometer Luftlinie liegen zwischen Garsten und St. Ulrich – kein Wunder, dass die Emotionen in den Nachbarduellen stets in die Höhe schießen. Garsten erwischte gegen St. Ulrich einen schwarzen Tag – die Elf von Trainer Adnan Kaltak agierte beim 5:2 von Start weg mit mehr Leidenschaft und Effizienz.

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