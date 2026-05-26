Nachbarduell Garsten gegen St. Ulrich endet 2:5

Vor über 1000 Besuchern holten sich die Gäste aus St. Ulrich durch viel Leidenschaft und Effizienz den Sieg im großen Nachbar-Derby gegen Garsten, das in Kürze in der Oberösterreich-Liga für Furore soegen will – falls der Aufstieg des Landesligisten via Relegation gelingen sollte.
Sieben Kilometer Luftlinie liegen zwischen Garsten und St. Ulrich – kein Wunder, dass die Emotionen in den Nachbarduellen stets in die Höhe schießen. Garsten erwischte gegen St. Ulrich einen schwarzen Tag – die Elf von Trainer Adnan Kaltak agierte beim 5:2 von Start weg mit mehr Leidenschaft und Effizienz.
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