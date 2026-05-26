Oedt zieht sich freiwillig aus Regionalliga zurück

Ein Knalleffekt, der wenige Runden vor dem Saisonende auch Auswirkungen im OÖ-Unterhaus mit sich zieht. Der Klub möchte in der Landesliga weiterspielen, durch den Rückzug aus der Regionalliga wird dort auch ein zusätzlicher Platz frei, der von einem Dritten OÖ-Liga-Klub eingenommen werden kann. Dazu wird das 1b-Team in der vierten Liga aufgelöst und an die letzte Stelle zurückgereiht, was wiederum einen erneuten Rattenschwanz in den Auf- und Abstiegsszenarien des Unterhauses mit sich zieht.