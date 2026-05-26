Oedt zieht sich freiwillig aus Regionalliga zurück

Gerüchte über einen Rückzug der 1b-Truppe von Oedt aus der OÖ-Liga gab es schon länger. Nun aber folgte der ganz große Knall: Denn der Klub-Mäzen Franz Grad wird sich auch aus der Regionalliga zurückziehen und will in der Landesliga wieder einsteigen. Somit wird auch das 1b-Team in der OÖ-Liga aufgelöst.
Jahrelang hatte sich Oedt-Mäzen Franz Grad gegen den Aufstieg in die ungeliebte Regionalliga gesträubt, ehe man 2024 doch den Gang in die dritte Liga angetreten hatte und seit dem Vorjahr mit der 1b in der OÖ-Liga vertreten ist. Nun zieht man sich in der kommenden Saison aber zurück – freiwillig! Laut Klub reagiere man auf die zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen im sportlichen und infrastrukturellen Bereich. Ausschlaggebend für diesen Schritt sind vor allem die fehlende Infrastruktur sowie der mangelnde Rückhalt seitens der Stadtgemeinde.
Schwierige Rahmenbedingungen
Trotz intensiver Bemühungen in den vergangenen Jahren konnten wichtige Voraussetzungen für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Vereins nicht geschaffen werden. „Wir haben in den letzten Jahren sportlich gute Arbeit geleistet, sehen aber unter den aktuellen Bedingungen keine Möglichkeit mehr, den eingeschlagenen Weg seriös weiterzuführen“, heißt es aus dem Vereinsumfeld.
Ein Knalleffekt, der wenige Runden vor dem Saisonende auch Auswirkungen im OÖ-Unterhaus mit sich zieht. Der Klub möchte in der Landesliga weiterspielen, durch den Rückzug aus der Regionalliga wird dort auch ein zusätzlicher Platz frei, der von einem Dritten OÖ-Liga-Klub eingenommen werden kann. Dazu wird das 1b-Team in der vierten Liga aufgelöst und an die letzte Stelle zurückgereiht, was wiederum einen erneuten Rattenschwanz in den Auf- und Abstiegsszenarien des Unterhauses mit sich zieht.
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