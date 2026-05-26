Zwei Stunden Warnstreik in der Linzer Chemie

Die Gewerkschaften GPA und PRO-GE haben für heute zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Beschäftigten im Chemiepark Linz legen deshalb für zwei Stunden ihre Arbeit nieder. Hintergrund ist die fehlende Einigung, die auch in der sechsten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen nicht erzielt wurde. Am Dienstag wird weiterverhandelt.
Weil auch die sechste Verhandlungsrunde um den Kollektivvertrag der Chemischen Industrie keine Einigung brachte, riefen die Gewerkschaften GPA und PRO-GE für heute zu einem Warnstreik auf. Für zwei Stunden legen die Arbeiter im Linzer Chemiepark die Arbeit nieder.
„Wettbewerbsnachteil“
Das sehen die Arbeitgeber naturgemäß nicht gerne: „Während die Branche im internationalen Wettbewerb aufgrund der hohen Lohnstückkosten immer weiter zurückfällt, wählt die Gewerkschaft den Konflikt“, so eine Aussendung des Fachverbands der Chemischen Industrie Österreichs. Alleine im Hinblick auf unsere deutschen Nachbarn hätte die heimische Industrie aufgrund viel höherer Kosten um die Wettbewerbsfähigkeit zu kämpfen. Dort habe man nämlich für das aktuelle Jahr eine Nulllohnrunde vereinbart.
„Arbeiter sollen profitieren“
Die Arbeiterkammer hingegen sieht eine Erholung in der Industriebranche, von der auch die Arbeiter profitieren sollten: Laut Statistik Austria haben die Chemie-Unternehmen einen Anstieg der Produktion um 10,7 Prozent zu verzeichnen, bei den Auftragseingängen sogar ein Plus von 11,9 Prozent.
Rund 50.000 Beschäftigte betroffen
Morgen um 10 Uhr soll es Betriebsratsversammlung in den Unternehmen im Linzer Chemiepark geben. Übermorgen sollen diese auch in Lenzing stattfinden, und in den kommenden Tagen auch in vielen anderen Betrieben. Insgesamt arbeiten in Österreich rund 50.000 Menschen in der Chemie-Branche
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