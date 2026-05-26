Zwei Stunden Warnstreik in der Linzer Chemie

„Wettbewerbsnachteil“

Das sehen die Arbeitgeber naturgemäß nicht gerne: „Während die Branche im internationalen Wettbewerb aufgrund der hohen Lohnstückkosten immer weiter zurückfällt, wählt die Gewerkschaft den Konflikt“, so eine Aussendung des Fachverbands der Chemischen Industrie Österreichs. Alleine im Hinblick auf unsere deutschen Nachbarn hätte die heimische Industrie aufgrund viel höherer Kosten um die Wettbewerbsfähigkeit zu kämpfen. Dort habe man nämlich für das aktuelle Jahr eine Nulllohnrunde vereinbart.