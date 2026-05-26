Kunst für alle: Verein bietet inklusive Workshops

Darum gibt es die Akademie spiel:räume heuer schon zum dritten Mal. Mit zehn Workshop-Tagen ist das Angebot doppelt so lang: 35 Dozierende gestalten 31 Workshops für insgesamt 484 Teilnehmende. (Körper-)Musik, Beatboxen, Tanzen und Theater sind ebenso dabei wie Pantomime und Gebärdensprachenpoesie, Töpfern und Malen oder die Gestaltung eines Podcasts.