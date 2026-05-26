Kunst für alle: Verein bietet inklusive Workshops

Der Verein Integrative Kulturarbeit (sicht:wechsel) bietet in Zusammenarbeit mit der Anton Bruckner Privatuniversität und der Kunstuniversität Linz von 14. – 25. September 2026 die Akademie spiel:räume an. Unter den Workshop-Leitern befinden sich auch prominente Namen.
Es gehe darum, gemeinsam etwas zu gestalten, betont die Geschäftsführerin des Vereins für integrative Kulturarbeit, Nina Fountedakis.
Darum gibt es die Akademie spiel:räume heuer schon zum dritten Mal. Mit zehn Workshop-Tagen ist das Angebot doppelt so lang: 35 Dozierende gestalten 31 Workshops für insgesamt 484 Teilnehmende. (Körper-)Musik, Beatboxen, Tanzen und Theater sind ebenso dabei wie Pantomime und Gebärdensprachenpoesie, Töpfern und Malen oder die Gestaltung eines Podcasts.
Kostenlos, aber mit Anmeldung
Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich eine Anmeldung ist erforderlich. Die Workshops stehen Menschen mit und ohne Handicap offen, der Zugang soll möglichst niederschwellig sein, es gibt keinerlei Grundanforderungen.
Neu ist nicht nur ein längeres und umfangreicheres Programm, sondern auch ein eigener Workshop für Betroffene von Long Covid oder ME/CFS, den die Künstlerin und Fotografin Shaki Korber online abhalten wird.
Behutsame Annäherungen
Ein herausforderndes Projekt, denn bei ME/CFS-Patienten kommt es rasch zu Überforderung, die dann in eine Verschlechterung des Zustands münden kann. Statt eines mehrstündigen Kurses finden daher fünf jeweils 30-minütige Treffen im virtuellen Raum statt, verteilt über mehrere Wochen. „Wir versuchen, Überforderung zu vermeiden“, erklärte Fountedakis.
Insgesamt steht die Akademie ( Programm und Anmeldung siehe www.sicht-wechsel.at) auf höchst professionellen Beinen. Unter den Dozierenden finden sich etablierte Kunstschaffende wie die Performance-Künstlerin Doris Uhlich oder das Puppentheater Tröbinger.
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