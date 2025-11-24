Löst diese kontroverse Doku das ewige UFO-Rätsel?

„Das Zeitalter der Enthüllungen“, eine aufsehenerregende neue Doku, die die Existenz von Außerirdischen beweisen will, ist ab sofort auch in Österreich zu sehen. Warum der auf Amazon Prime abrufbare Film hohe Wellen in den USA schlägt, ob er wirklich das Alien-Rätsel löst und was ein UFO-Experte dazu sagt, verrät Krone+.