Löst diese kontroverse Doku das ewige UFO-Rätsel?

„Das Zeitalter der Enthüllungen“, eine aufsehenerregende neue Doku, die die Existenz von Außerirdischen beweisen will, ist ab sofort auch in Österreich zu sehen. Warum der auf Amazon Prime abrufbare Film hohe Wellen in den USA schlägt, ob er wirklich das Alien-Rätsel löst und was ein UFO-Experte dazu sagt, verrät Krone+.
Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche, jetzt ist es endlich so weit: Die in den Vereinigten Staaten kontrovers diskutierte UFO-Doku „Das Zeitalter der Enthüllungen“ (im Original: „The Age of Disclosure“) von Regisseur Dan Farah ist auch hierzulande zu sehen. Ab sofort steht der 109-minütige Film bei Amazon Prime zum (kostenpflichtigen) Abruf bereit.
