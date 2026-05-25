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Mini-Oktopus vor den Galápagos-Inseln entdeckt

Wissen
25.05.2026 11:14
Die neu entdeckte Oktopus-Art wird von den Wissenschaftlern als „niedlich“ beschrieben.
Die neu entdeckte Oktopus-Art wird von den Wissenschaftlern als „niedlich“ beschrieben.(Bild: AFP/-)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Forscher haben in der Tiefsee vor den Galápagos-Inseln eine faszinierende Tierart entdeckt: einen winzigen blauen Oktopus. Das Tier, das nur etwa die Größe eines Golfballs hat, wird im Fachjournal „Zootaxa“ als neue Spezies mit dem Namen Microeledone galapagensis beschrieben. 

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Die Entdeckung geht auf eine Tiefsee-Expedition mit einem Forschungsschiff im Jahr 2015 zurück. Nahe der Isla Darwin im äußersten Nordwesten des Galápagos-Archipels steuerte die Besatzung einen ferngesteuerten Unterwasserroboter (ROV) über den Meeresboden. In einer Tiefe von rund 1773 Metern filmte die Kamera an einem Unterwasserberg den kleinen Kraken.

„Ich hatte so etwas noch nie gesehen“
Videoaufzeichnungen der Mission dokumentieren die Begeisterung der Wissenschafter: „Er ist winzig“ und „Er ist blau“, hielten sie ihre ersten Eindrücke fest. Die Entzückung war groß: „Ist der nicht süß?“, sagt einer der Forscher, ein anderer stellte fest: „Oh mein Gott, ist der niedlich!“

Während der Expedition wurden zwei weitere Exemplare beobachtet, ein weibliches Individuum wurde für Untersuchungen eingefangen.

Die Galapagos-Inseln sind bekannt für ihre einzigartige Artenvielfalt.
Die Galapagos-Inseln sind bekannt für ihre einzigartige Artenvielfalt.(Bild: jkraft5 - stock.adobe.com)

Janet Voight, Expertin für Tintenfische am Field Museum in Chicago und Hauptautorin der Studie, erkannte sofort die Besonderheit des Fundes. „Ich hatte so etwas noch nie gesehen“, sagte sie. Die Oktopusse haben kurze, rund drei bis vier Zentimeter lange Ärmchen mit jeweils etwa 30 Saugnäpfen.

Herausforderung für die Wissenschaft
Da das Team nur ein Tier der neuen Art gefangen hatte, stand es vor einer wissenschaftlichen Herausforderung. Für eine klassische Artbeschreibung müssen normalerweise typische Merkmale wie Mundwerkzeuge und Organe untersucht und beschrieben werden, was das Aufschneiden des Tieres erfordert hätte. Um das Tier nicht zu töten, nutzten Voight und Stephanie Smith, Leiterin des CT-Labors am Field Museum, hochauflösende Mikro-Computertomographie (CT).

Durch diese Methode wurden Tausende Röntgen-Schnittbilder digital zu einem präzisen 3D-Modell zusammengesetzt. So konnten feinste Details der inneren Organe und des Mundes sichtbar gemacht werden, ohne dem Weichtier zu schaden.

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