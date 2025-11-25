„Weihnachten? Entsetzlich! Das schlafe ich aus!“

Als sie noch ein Mädchen war und am Heiligen Abend bei der Mitternachtsmette andächtig den Worten des Pfarrers lauschte, fragte sie sich alle Jahre wieder, warum ausgerechnet zu Weihnachten „ein Ross entspringt“ und das „hoch eilige Paar mit Holger, dem Knaben im lockigen Haar“ auf drei Könige wartet. Überhaupt schien ihr das ganze romantische Kuriosum rund um Weihnachten nie wirklich geheuer.