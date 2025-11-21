Wie der Boom in Indien auch uns beflügeln soll

Die Wirtschaft am Subkontinent wächst um 6,5 Prozent – so schnell wie in keinem anderen G20-Staat. Vor allem in den Aufbau der Infrastruktur werden Milliarden investiert. Wie heimische Firmen daran mitschneiden können, erkundete eine Wirtschaftsdelegation vor Ort. Doch in Indien selbst profitieren längst nicht alle vom Aufschwung.
Es ist ein besonderes Gemisch, das in Indiens Städten wie der 20-Millionen-Einwohner-Metropole Mumbai schon bei Tagesanbruch in der Luft liegt: Die hupenden Rikschas, Mopeds und Autos überschlagen sich akustisch mit den Polizisten, die mit Trillerpfeifen den Morgenverkehr regeln. Als Geruch in der Nase und als Schleier vor den Augen hängt ein unübersehbarer Smog.
