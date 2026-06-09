Zahl der Lehrlinge sinkt, SPÖ fordert Offensive

SPÖ-Vorsitzender Martin Winkler fordert nicht nur deshalb ein Konjunkturpaket für das Land. Neben den bekannten Forderungen für Investitionen in PV- und Windkraftwerke sowie in Speicher und der Errichtung 500 zusätzlicher Wohnungen pro Jahr bis 2031 spricht er sich wie Michael Seemayr für eine Qualifizierungsoffensive und einen Lehrlings-Ausbildungsfonds durch die öffentliche Hand aus. Landesrat Winkler sagt: „Ein Arbeitsplatz bedeutet Einkommen, Sicherheit, Würde und Zukunft. Genau diese Sicherheit müssen wir wieder in den Mittelpunkt stellen.“