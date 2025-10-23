Breitebner liest aus Liebesleben des Walzerkönigs

Am 25. Oktober jährt sich der Geburtstag von Johann Strauss zum 200. Mal. Genau an diesem Tag holt Schauspielerin und Schriftstellerin Konstanze Breitebner im Burgenland seine Ehefrauen vor den Vorhang.
Johann Strauss II. galt nicht nur als Superstar seiner Zeit, sondern auch als charmanter Herzensbrecher, der unzählige Affären hatte und ständig verliebt gewesen sein soll. Dreimal war er auch verheiratet – mit Frauen, die in seinem Schatten ihr Dasein fristeten. „Dabei spielten Jetty, Lili und Adele eine wichtige Rolle in seinem Leben – sowohl emotional als auch in Bezug auf seine Karriere“, sagt die Schauspielerin, Schriftstellerin und Drehbuchautorin Konstanze Breitebner.
