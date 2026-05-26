Pfingstbilanz: 31 Lenker sind Führerscheine los

Motorradlenker wurde Schein abgenommen

Regelrecht darauf angelegt, kontrolliert zu werden, hatte es ein 32-jähriger Motorradlenker in Mattersburg. Er machte vor der Polizeistreife einen „Wheelie“ auf dem Hinterrad. Wenig überraschend nahmen ihn die Beamten daraufhin etwas genauer unter die Lupe. Wie sich herausstellte, stand der 32-Jährige nicht nur unter Drogeneinfluss, auch sein Motorrad hatte einige nicht erlaubte Umbauten. Beim Hinterreifen schaute zudem schon das Gewebe raus. Führerschein und Kennzeichen weg!