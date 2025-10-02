Wie italienisches Flugzeug in Innsbruck strandete

Kendall Jenner macht jetzt Heidi Klum Konkurrenz
Mit sexy PO-se
Es kostet Zeit und Nerven und löst eine Kostenlawine aus: Seit einem Monat steht eine Maschine der SkyAlps auf dem Rollfeld des Airports. Probleme mit dem Triebwerk stecken dahinter – ein seltener Fall.
Die Maschine mit den italienischen Farben grün, weiß und rot auf der Längsseite und an der Heckflosse trägt die Aufschrift Aeroitalia, sie ist aber im Auftrag der Bozner Fluglinie SkyAlps unterwegs.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.