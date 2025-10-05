Wolle, Wasser, Willenskraft: Vom Schaf zu Patschen

Filzwolle, Wasser, Seife... und viel Geduld braucht es, um Patschen zu filzen – eine Technik, die seit Jahrtausenden bekannt und wahrscheinlich die älteste Textiltechnik der Welt ist.
Kleidung und Schuhe können wir quasi jederzeit kaufen, indem wir in Geschäfte gehen oder uns im Internet umsehen, wo für jeden Geschmack und in jeder Größe allerlei sofort verfügbar ist. Einst waren die Menschen am Weg von der Stoffherstellung bis zum Nähen viel näher dran. Die älteste Technik ist das Filzen, das schon vor Jahrtausenden üblich war, bevor man Wolle verspinnen und verweben konnte.
Mit dem Filzen beschäftigt sich auch Lisa Jestl intensiv; die „Krone“ konnte schon vor einem Workshop für Erwachsene bei der Entstehung von Filzpatschen dabei sein.
„Patschen macht man mit der Technik des Hohlkörperfilzens. Wo später der Hohlraum für die Füße sein soll, haben wir anfangs eine Plastikvorlage“, erklärt die Kulturvermittlerin im Freilichtmuseum in Maria Saal. Praktisch sind beispielsweise Antirutschmatten für Schubladen.
Auf diese Vorlage, die noch beide Füße verbunden hat, legt Lisa schichtweise Schafwollvlies – für die grünen Patschen in den Bildern oben sind es fünf Schichten. „Das Vlies hat eine Faserrichtung. In den dünnen Schichten sollen diese Fasern kreuz und quer gelegt werden. Die Wolle hat Schuppen, die mit Wasser aufquellen und durch das Verreiben mit den Händen ineinander verschoben werden – das ist das Filzen“, erklärt Lisa.
Damit die Wollfasern nicht zu sehr wandern, legt sie auf die Wollschichten ein Fliegengitter drauf. „Das geht auch mit einem Vorhangstore. Ein bisschen, nicht zu viel, handwarmes Wasser drauf, am besten mit einer Ballbrause, und dann mit eingeseiften Händen und sanftem Druck am Gitter reiben. Die Seife beschleunigt das Verfilzen.“
Der Filz ist laut Duden ein durch Pressen vorwiegend aus Schafwolle und anderen Tierhaaren hergestelltes dichtes Material.
Im Mittelhochdeutsch bedeutete vilz, im Althochdeutschen filz gestampfte Masse.
Schnell sieht man, wie die Wolle verfilzt. Dann reibt Lisa ohne Gitter über den entstehenden Filz, der später um die Ränder der Plastikvorlage geschlagen wird und das gleiche Prozedere beginnt auf der zweiten Seite.
Auspowern beim Filzen
„Jetzt kommt der kraftintensive Teil“, kündigt Lisa an, wickelt das feuchte Textil in ein Handtuch und walkt es mit festem Druck aus – immer wieder. „Das ist wichtig für die Stabilität. Und durchaus anstrengend.“ Ist alles trocken, können die beiden Füße mit einer Schere getrennt werden. „Wenn man alle Schichten gleichmäßig aufgelegt, gleichmäßig verfilzt und gewalkt hat, dann schrumpft beim Trocknen auch alles gleichmäßig“, mahnt Lisa zur Genauigkeit. An den Schnittstellen muss noch einmal gefilzt werden, die Seife ist mit Wasser auszuspülen und dann wird der Filz auf die Leisten aufgezogen.
Jeder wählt, wie viele Farben er nimmt, und kann mit der ältesten Textiltechnik der Welt Patschen filzen.
Lisa Maria Jestl, Abteilung für Vermittlung im Kärnten Museum, Kärntner Freilichtmuseum in Maria Saal
Nicht nur der Schuster braucht Leisten
„Diese hölzernen Schusterleisten hab’ ich am Flohmarkt, ein paar auch im Internet gefunden“, verrät Lisa Jestl. Nun brauchen die künftigen Patschen Zeit zum Trocknen. „Daher ist der Workshop zweiteilig. In vier Stunden schafft man es bis kurz vor dem Annähen der Sohle.“ Denn mit sohlenlosen Filzpatschen auf Parkettboden ist ein Sturz fast unausweichlich. Also näht man dünnes Leder auf. „Mit der Trockenfilztechnik kann man noch ein Muster auf die Patschen machen, Kirschen oder Blumen“, ist Lisa Jestl kreativ.
Jacken und Taschen können ebenfalls gefilzt werden. „Alles geht. Und wird gewebter Stoff verfilzt, ist das Loden“, erklärt sie. Wird gestricktes Gewebe verfilzt, ist das Walk. Wer kennt sie nicht, die leicht kratzigen Walkjanker der Kindheit, die Wind und Kälte abhalten – und immer wieder einmal modern werden.
Gefilzt wird unter Anleitung von Lisa Jestl am Samstag, 11. Oktober (10 bis 14 Uhr).
Fertiggestellt werden die gefilzten Patschen am Samstag, 18. Oktober (13 bis 15 Uhr) ebenfalls im Freilichtmuseum in Maria Saal.
Anmeldung notwendig unter freilichtmuseum@kaernten.museum oder
unter 0664/ 620 24 17. Kursbeitrag: 55 Euro.
Von Anis und Amarant über Bockshornklee, Drachenwurz, Liebstöckel bis Petersilie, Saubohnen und Zichorie: 72 Pflanzen hatten in einem Garten zu wachsen; so wünschte es Karl der Große um das Jahr 812 in seiner Landgüterverordnung „capitulare de villis“. Der Kaiser hatte ein Reich aufgebaut, das fast so groß war wie heute die EU; die Ländereien des Karolingers erstreckten sich von der Nordsee bis Mittelitalien, von den Pyrenäen bis Ungarn. Um Nahrungsengpässe zu vermeiden, mussten diese Gärten angelegt werden, aus denen sich Kloster- und Bauerngärten entwickelten.
Gärten dürften im Freilichtmuseum in Maria Saal, dem ältesten Museum dieser Art in Österreich, nicht fehlen: Zwischen den Häusern, Harpfen, Mühlen und anderen Gebäuden aus den Tälern Kärntens werden Kräuter und Gemüse kultiviert – umgeben von verschiedenen traditionellen Zäunen.
Über die vor allem einst für Küche und Arzneischrank so wichtigen Kräuter berichtet am 10. Oktober Lisa Jestl in einer Führung mit Schwerpunkt Früchte und Wurzeln im Kräutergärten – 10.30 bis 12 Uhr. Eine Anmeldung ist notwendig: 0664/ 620 24 17.
