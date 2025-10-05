Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Do it Yourself: Filzen

Wolle, Wasser, Willenskraft: Vom Schaf zu Patschen

Kärnten
05.10.2025 16:00

Filzwolle, Wasser, Seife... und viel Geduld braucht es, um Patschen zu filzen – eine Technik, die seit Jahrtausenden bekannt und wahrscheinlich die älteste Textiltechnik der Welt ist. 

0 Kommentare

Kleidung und Schuhe können wir quasi jederzeit kaufen, indem wir in Geschäfte gehen oder uns im Internet umsehen, wo für jeden Geschmack und in jeder Größe allerlei sofort verfügbar ist. Einst waren die Menschen am Weg von der Stoffherstellung bis zum Nähen viel näher dran. Die älteste Technik ist das Filzen, das schon vor Jahrtausenden üblich war, bevor man Wolle verspinnen und verweben konnte.

Mit dem Filzen beschäftigt sich auch Lisa Jestl intensiv; die „Krone“ konnte schon vor einem Workshop für Erwachsene bei der Entstehung von Filzpatschen dabei sein.

„Patschen macht man mit der Technik des Hohlkörperfilzens. Wo später der Hohlraum für die Füße sein soll, haben wir anfangs eine Plastikvorlage“, erklärt die Kulturvermittlerin im Freilichtmuseum in Maria Saal. Praktisch sind beispielsweise Antirutschmatten für Schubladen.

Lisa Jestl leitet Interessierte in Workshops an: Gemeinsam filzen sie im Freilichtmuseum in ...
Lisa Jestl leitet Interessierte in Workshops an: Gemeinsam filzen sie im Freilichtmuseum in Maria Saal Patschen.(Bild: Kogler Christina Natascha)
Mit der Schere auseinanderschneiden, und die Schnittflächen werden zum Einstieg für den Fuß.
Mit der Schere auseinanderschneiden, und die Schnittflächen werden zum Einstieg für den Fuß.(Bild: Kogler Christina Natascha)
Wenig handwarmes Wasser soll aufgespritzt werden.
Wenig handwarmes Wasser soll aufgespritzt werden.(Bild: Kogler Christina Natascha)
Schicht für Schicht...
Schicht für Schicht...(Bild: Kogler Christina Natascha)
Kraftaufwand beim Walken.
Kraftaufwand beim Walken.(Bild: Kogler Christina Natascha)
Beide Füße noch in einem Stück.
Beide Füße noch in einem Stück.(Bild: Kogler Christina Natascha)
Eine aufgenähte Ledersohle ermöglicht auch auf Parkettböden unfallfreies Gehen.
Eine aufgenähte Ledersohle ermöglicht auch auf Parkettböden unfallfreies Gehen.(Bild: Kogler Christina Natascha)
Schafwolle, Wasser, eine selbst geschnittene Plastikvorlage, ein zartes Gitter oder ein alter ...
Schafwolle, Wasser, eine selbst geschnittene Plastikvorlage, ein zartes Gitter oder ein alter Vorhangstore, ein Handtuch zum Auswalken, Schusterleisten, dünnes Leder für die Sohle, Nadel und Faden – Kreativität und Geduld sind notwendig für selbstgemachte Patschen.(Bild: Kogler Christina Natascha)
Alle Farben stehen zur Auswahl!
Alle Farben stehen zur Auswahl!(Bild: Kogler Christina Natascha)

Auf diese Vorlage, die noch beide Füße verbunden hat, legt Lisa schichtweise Schafwollvlies – für die grünen Patschen in den Bildern oben sind es fünf Schichten. „Das Vlies hat eine Faserrichtung. In den dünnen Schichten sollen diese Fasern kreuz und quer gelegt werden. Die Wolle hat Schuppen, die mit Wasser aufquellen und durch das Verreiben mit den Händen ineinander verschoben werden – das ist das Filzen“, erklärt Lisa.

Damit die Wollfasern nicht zu sehr wandern, legt sie auf die Wollschichten ein Fliegengitter drauf. „Das geht auch mit einem Vorhangstore. Ein bisschen, nicht zu viel, handwarmes Wasser drauf, am besten mit einer Ballbrause, und dann mit eingeseiften Händen und sanftem Druck am Gitter reiben. Die Seife beschleunigt das Verfilzen.“

Filz – woher kommt das Wort?

Der Filz ist laut Duden ein durch Pressen vorwiegend aus Schafwolle und anderen Tierhaaren hergestelltes dichtes Material.

Im Mittelhochdeutsch bedeutete vilz, im Althochdeutschen filz gestampfte Masse.

Schnell sieht man, wie die Wolle verfilzt. Dann reibt Lisa ohne Gitter über den entstehenden Filz, der später um die Ränder der Plastikvorlage geschlagen wird und das gleiche Prozedere beginnt auf der zweiten Seite.

Auspowern beim Filzen
„Jetzt kommt der kraftintensive Teil“, kündigt Lisa an, wickelt das feuchte Textil in ein Handtuch und walkt es mit festem Druck aus – immer wieder. „Das ist wichtig für die Stabilität. Und durchaus anstrengend.“ Ist alles trocken, können die beiden Füße mit einer Schere getrennt werden. „Wenn man alle Schichten gleichmäßig aufgelegt, gleichmäßig verfilzt und gewalkt hat, dann schrumpft beim Trocknen auch alles gleichmäßig“, mahnt Lisa zur Genauigkeit. An den Schnittstellen muss noch einmal gefilzt werden, die Seife ist mit Wasser auszuspülen und dann wird der Filz auf die Leisten aufgezogen.

Zitat Icon

Jeder wählt, wie viele Farben er nimmt, und kann mit der ältesten Textiltechnik der Welt Patschen filzen.

Lisa Maria Jestl, Abteilung für Vermittlung im Kärnten Museum, Kärntner Freilichtmuseum in Maria Saal

Nicht nur der Schuster braucht Leisten
„Diese hölzernen Schusterleisten hab’ ich am Flohmarkt, ein paar auch im Internet gefunden“, verrät Lisa Jestl. Nun brauchen die künftigen Patschen Zeit zum Trocknen. „Daher ist der Workshop zweiteilig. In vier Stunden schafft man es bis kurz vor dem Annähen der Sohle.“ Denn mit sohlenlosen Filzpatschen auf Parkettboden ist ein Sturz fast unausweichlich. Also näht man dünnes Leder auf. „Mit der Trockenfilztechnik kann man noch ein Muster auf die Patschen machen, Kirschen oder Blumen“, ist Lisa Jestl kreativ.

Jacken und Taschen können ebenfalls gefilzt werden. „Alles geht. Und wird gewebter Stoff verfilzt, ist das Loden“, erklärt sie. Wird gestricktes Gewebe verfilzt, ist das Walk. Wer kennt sie nicht, die leicht kratzigen Walkjanker der Kindheit, die Wind und Kälte abhalten – und immer wieder einmal modern werden.

Patschen für den Winter

Gefilzt wird unter Anleitung von Lisa Jestl am Samstag, 11. Oktober (10 bis 14 Uhr).

Fertiggestellt werden die gefilzten Patschen am Samstag, 18. Oktober (13 bis 15 Uhr) ebenfalls im Freilichtmuseum in Maria Saal.

Anmeldung notwendig unter freilichtmuseum@kaernten.museum oder

unter 0664/ 620 24 17. Kursbeitrag: 55 Euro.

Karolinger verordnete Gartenbau
Kaiser Karl, Kerbel, Kohl und Koriander

Von Anis und Amarant über Bockshornklee, Drachenwurz, Liebstöckel bis Petersilie, Saubohnen und Zichorie: 72 Pflanzen hatten in einem Garten zu wachsen; so wünschte es Karl der Große um das Jahr 812 in seiner Landgüterverordnung „capitulare de villis“. Der Kaiser hatte ein Reich aufgebaut, das fast so groß war wie heute die EU; die Ländereien des Karolingers erstreckten sich von der Nordsee bis Mittelitalien, von den Pyrenäen bis Ungarn. Um Nahrungsengpässe zu vermeiden, mussten diese Gärten angelegt werden, aus denen sich Kloster- und Bauerngärten entwickelten.

Gärten dürften im Freilichtmuseum in Maria Saal, dem ältesten Museum dieser Art in Österreich, nicht fehlen: Zwischen den Häusern, Harpfen, Mühlen und anderen Gebäuden aus den Tälern Kärntens werden Kräuter und Gemüse kultiviert – umgeben von verschiedenen traditionellen Zäunen.

Garten beim uralten Bodnerhaus (1470) im Sommer.
Garten beim uralten Bodnerhaus (1470) im Sommer.(Bild: Kogler Christina Natascha)

Über die vor allem einst für Küche und Arzneischrank so wichtigen Kräuter berichtet am 10. Oktober Lisa Jestl in einer Führung mit Schwerpunkt Früchte und Wurzeln im Kräutergärten – 10.30 bis 12 Uhr. Eine Anmeldung ist notwendig: 0664/ 620 24 17.

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
121.327 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
113.046 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
94.695 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1286 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
912 mal kommentiert
Symbolbild
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
900 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Kärnten
Do it Yourself: Filzen
Wolle, Wasser, Willenskraft: Vom Schaf zu Patschen
Abfall-Projekt
In diesem Zentrum wird bald richtig entsorgt!
Kleinkinder und Baby
Flammen in Müllraum: Feuerwehr rettet 44 Bewohner
Zur Leinenpflicht
„Viele haben ihre Hunde einfach nicht im Griff“
„Krone“-Interview
Musiker Josh. auf Schwammerl-Suche in Kärnten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf