Wolle, Wasser, Willenskraft: Vom Schaf zu Patschen

Auspowern beim Filzen

„Jetzt kommt der kraftintensive Teil“, kündigt Lisa an, wickelt das feuchte Textil in ein Handtuch und walkt es mit festem Druck aus – immer wieder. „Das ist wichtig für die Stabilität. Und durchaus anstrengend.“ Ist alles trocken, können die beiden Füße mit einer Schere getrennt werden. „Wenn man alle Schichten gleichmäßig aufgelegt, gleichmäßig verfilzt und gewalkt hat, dann schrumpft beim Trocknen auch alles gleichmäßig“, mahnt Lisa zur Genauigkeit. An den Schnittstellen muss noch einmal gefilzt werden, die Seife ist mit Wasser auszuspülen und dann wird der Filz auf die Leisten aufgezogen.