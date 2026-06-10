Biker bei Crash mit Linienbus schwer verletzt

„Durch die Wucht des Aufpralls zerbarst eine Seitenscheibe des Linienbusses“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Der 63-jährige Buslenker wurde dabei durch Glassplitter verletzt. Nach der Erstversorgung wurde auch er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Spittal an der Drau gebracht.