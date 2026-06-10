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Rettung im Einsatz

Biker bei Crash mit Linienbus schwer verletzt

Kärnten
10.06.2026 18:46
Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer sowie den Buslenker ins BKH Spittal an der Drau.
Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer sowie den Buslenker ins BKH Spittal an der Drau.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Motorrad ist am Mittwoch der Biker schwer verletzt worden. Auch der Busfahrer musste verletzt ins Spital gebracht werden. 

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Aus Seeboden kommend war am Mittwoch um 12.45 Uhr ein Linienbus in Richtung Spittal an der Drau unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Kreuzungsbereich des Loibenigweges zu einem Unfall: 

Zur selben Zeit fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Motorrad ebenso auf die Kreuzung und krachte gegen den Bus. Der Biker wurde gegen den Linienbus geschleudert und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. 

Buslenker durch Glassplitter verletzt
Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 34-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.

„Durch die Wucht des Aufpralls zerbarst eine Seitenscheibe des Linienbusses“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Der 63-jährige Buslenker wurde dabei durch Glassplitter verletzt. Nach der Erstversorgung wurde auch er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

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