Appell an Wanderer vor Ausflug auf den Dobratsch

Wichtigste Regel ist, genügend Abstand zum Weidevieh zu halten. Auch wenn Kälbchen, Pferde oder Esel zutraulich wirken, sollte nicht versucht werden, sie zu streicheln. Vor allem wenn die Tiere schlafen oder ruhen, sollte das respektiert werden. Die Viehtränken sind auch keine Hundebadewannen und natürlich sollten keine Hundesackerl oder Abfall auf den Almen hinterlassen werden. Weidegatter unbedingt immer verschließen und auf den markierten Wegen bleiben.