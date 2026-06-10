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Start der Almsaison

Appell an Wanderer vor Ausflug auf den Dobratsch

Kärnten
10.06.2026 16:00
Das Vieh genießt den Sommer auf der Alm – für Wanderer gelten Regeln.
Das Vieh genießt den Sommer auf der Alm – für Wanderer gelten Regeln.(Bild: Georg Wastl)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Der Naturpark Dobratsch ist nicht nur ein beliebtes Ausflugs- und Wandergebiet. Seit vielen hunderten Jahren dient die Villacher Alpe als Alm für Weidevieh. Zum Start der Weidesaison gibt´s Tipps für einen sicheren Ausflug.

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Der Naturpark Dobratsch ist im Sommer vor allem bei Touristen ein beliebtes Ausflugsziel. Über 60 Prozent der Besucher während der warmen Jahreszeit sind Urlaubsgäste. „Als Vorsitzende des Naturparks ist mir ein gutes Miteinander von Almbauern, Einheimischen und Gästen wichtig“, so Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Zum Start der Almsaison auf der Villacher Alpe appellieren Katholnig sowie der Obmann der Almgemeinschaft, Huber Köffler, an Wanderer, sich an ein paar einfache Verhaltensregeln zu halten. „Gäste sind auf unserer Alm grundsätzlich willkommen, wenn sie unsere Regeln respektieren“, erklärt Köffler.

Wichtigste Regel ist, genügend Abstand zum Weidevieh zu halten. Auch wenn Kälbchen, Pferde oder Esel zutraulich wirken, sollte nicht versucht werden, sie zu streicheln. Vor allem wenn die Tiere schlafen oder ruhen, sollte das respektiert werden. Die Viehtränken sind auch keine Hundebadewannen und natürlich sollten keine Hundesackerl oder Abfall auf den Almen hinterlassen werden. Weidegatter unbedingt immer verschließen und auf den markierten Wegen bleiben.

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Hunde gehören an die kurze Leine. „Mein persönlicher Tipp für eine unbeschwerte Wanderung: Genießen Sie ihre Almwanderung und gönnen Sie ihrem Hund einen gemütlichen Tag zu Hause. Damit ersparen Sie sich und den Weidetieren Stress“, so Katholnig. 

Der Almbesuch sollte nicht in den frühen Morgenstunden oder am Abend erfolgen – zu diesen Zeiten sei das Weidevieh besonders schreckhaft.

Eine Möglichkeit, alles über die Alm, die Weide- und Wildtiere sowie die zwei Dobratsch-Kirchen und mehr zu erfahren, gibt es am 5. Juli im Rahmen einer kostenlosen Wanderung mit einem erfahrenen Naturpark-Ranger. Hunde sind bei diesem Ausflug nicht erlaubt.

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