Elias hat Autismus: Radeln für den guten Zweck

Für den guten Zweck können freiwillige Helfer in Villach in die Pedale treten. Und zwar im Cycling Studio Becycle. Der Erlös der gesammelten Spenden geht an Elias – einen vierjährigen Villacher, der Autismus hat.
Der vierjährige Elias aus Villach lebt mit Autismus. „Es bedeutet, dass der kleine Junge unter anderem Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion hat, Blickkontakt halten oder Mimik von anderen Personen deuten, fällt ihm sehr schwer“, erklärt der Verein Licht für Kinder, der dem kleinen Kärntner nun helfen möchte.
Denn seine Familie wünscht sich eine autismusspezifische Förderung. „Doch die ist nicht gerade billig und die Eltern schaffen diesen finanziellen Aufwand nicht allein. Deshalb rufen wir zum Spenden auf.“
Um Hilfe wurde auch Elke Brandtner, die ein Indoor-Cycling-Studio in Villach betreibt, gebeten. Die Unternehmerin hat sich sofort bereit erklärt, Elias zu unterstützen. Und so wird im Becycle-Studio in der Ossiacherzeile 39 für den guten Zweck geradelt. „Es finden vier Einheiten statt. Insgesamt ist Platz für 60 Radler“, erklärt Brandtner. Die Teilnahme bzw. die Online-Buchung ist kostenlos. „Wir haben eine Spendenbox aufgestellt und bitten um freiwillige Spenden vor Ort.“ Ab 16 Uhr geht es los. Mehr Infos unter: www.becycle.at
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