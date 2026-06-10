Elias hat Autismus: Radeln für den guten Zweck



Um Hilfe wurde auch Elke Brandtner, die ein Indoor-Cycling-Studio in Villach betreibt, gebeten. Die Unternehmerin hat sich sofort bereit erklärt, Elias zu unterstützen. Und so wird im Becycle-Studio in der Ossiacherzeile 39 für den guten Zweck geradelt. „Es finden vier Einheiten statt. Insgesamt ist Platz für 60 Radler“, erklärt Brandtner. Die Teilnahme bzw. die Online-Buchung ist kostenlos. „Wir haben eine Spendenbox aufgestellt und bitten um freiwillige Spenden vor Ort.“ Ab 16 Uhr geht es los. Mehr Infos unter: www.becycle.at