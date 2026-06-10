Pflege studieren. Gesundheit gestalten.

Hitzetage nehmen zu und damit auch die Bedeutung von Gesundheitsvorsorge, Prävention und professioneller Pflege. Wie Gesundheitsberufe dazu beitragen, Menschen sicher durch heiße Sommertage zu begleiten, zeigt die FH Kärnten bei ihrer Roadshow durch Kärntens Strandbäder.
Ausreichend trinken, Sonnenschutz verwenden oder im Notfall richtig reagieren: Gerade an heißen Tagen sind Gesundheitskompetenz und Prävention besonders wichtig. Pflegefachkräfte spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie beraten, informieren und unterstützen Menschen dabei, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.
Gesundheitsberufe mit Zukunft
Wer sich für Gesundheit, Menschen und gesellschaftliche Verantwortung interessiert, findet im Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege der FH Kärnten eine Ausbildung mit Sinn und Zukunft. Das Studium verbindet medizinisches Fachwissen mit praxisnaher Ausbildung und bereitet optimal auf die vielfältigen Aufgaben des Pflegeberufs vor.
Roadshow bringt Pflegewissen direkt zu den Menschen
Von Ende Juli bis Mitte August sind Studierende der Gesundheits- und Krankenpflege in Kärntens Strandbädern unterwegs. Besucher*innen erhalten praktische Tipps für heiße Tage, erleben eine Live-Demo zur Reanimation und erfahren mehr über das Studium sowie die vielfältigen Karrieremöglichkeiten im Gesundheitswesen.
Besonders für Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten, bietet die Roadshow wertvolle Informationen – unter anderem zum Gesundheits- & Krankenpflege-Stipendium der Privatstiftung Kärntner Sparkasse für Umsteiger*innen.
Die Roadshow zeigt: Pflege bedeutet weit mehr als Versorgung – sie bedeutet Verantwortung, Prävention und die Chance, das Leben anderer positiv zu beeinflussen. Mehr Infos zum Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege: fh-kaernten.at/guk