Diese 17 Gemeinden haben bald neue Bürgermeister

Vier Jahre nach den Wahlen bahnt sich nun die erste große Rücktrittswelle der Bürgermeister an. Ab Oktober muss ein neuer Ortschef nicht mehr von der Bevölkerung gewählt werden. Es reicht eine Mehrheit im Gemeinderat für eine Amtsübergabe. In zumindest elf Gemeinden sind die politischen Verhältnisse so klar, dass von einer „gmahdn Wiesn“ bei der Übergabe auszugehen ist.