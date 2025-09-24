Diese 17 Gemeinden haben bald neue Bürgermeister
Teils tragische Gründe
Zwei Jahre vor Ende der Legislaturperiode starten ab Oktober die Übergaben der Bürgermeister-Ämter. Mit politischer Mehrheit können die Ortschefs nun im Gemeinderat den Job an ihren Wunschnachfolger übergeben. Bis Jänner muss aus tragischen Gründen in drei Gemeinden in Oberösterreich ein neues Oberhaupt vom Volk gewählt werden.
Vier Jahre nach den Wahlen bahnt sich nun die erste große Rücktrittswelle der Bürgermeister an. Ab Oktober muss ein neuer Ortschef nicht mehr von der Bevölkerung gewählt werden. Es reicht eine Mehrheit im Gemeinderat für eine Amtsübergabe. In zumindest elf Gemeinden sind die politischen Verhältnisse so klar, dass von einer „gmahdn Wiesn“ bei der Übergabe auszugehen ist.
