Skandal-Herbst: Kein Stein blieb auf dem anderen

Heißer Herbst 2005: Vor 20 Jahren erschütterten mit der EStAG- und der Herberstein-Affäre zwei Mega-Skandale die Steiermark – und sorgten für ein gewaltiges Polit-Beben. Nach Jahrzehnten verlor die ÖVP die Macht in der Grünen Mark. Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler, er war damals Klubchef der ÖVP, erinnert sich zurück.