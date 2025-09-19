Rasen-Krimi: Der LASK löcherte sogar die ASFINAG

„Strengeres Gesetz kann Unfälle nicht verhindern“
Das Linzer Derby am Sonntag gegen Blau-Weiß ist auch Spiel 1 nach dem kuriosen Rasen-Loch beim Länderspiel Österreich – Zypern am 6. September. Der Klub wollte als Ursache dafür auch eine aktuelle Baustelle nicht ausschließen.
Nicht nur von Ost bis West und von Nord bis Süd – sondern sogar bis zum Westring. Nach dem beim WM-Qualispiel Österreich – Zypern (1:0) im Linzer Stadion-Rasen plötzlich aufgetretenen Loch ermittelte der LASK in alle Richtungen, um die Ursache für die Fußball-Panne des Jahres zu ergründen.
