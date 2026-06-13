Ärzte müssen Patienten immer öfter ablehnen

Bevölkerung wird immer älter

Vor allem bei Gynäkologen und Hautärzten muss man viel Glück haben, aufgenommen zu werden. Bei den Hausärzten ist es ebenfalls gar nicht so einfach. „Wir versuchen, gemeinsam mit der Landesstelle der ÖGK und dem Land Lösungen zu finden. Die Zentralisierung der Gesundheitskasse macht das aber schwierig“, sagt der Präsident der Ärztekammer OÖ, Peter Niedermoser.