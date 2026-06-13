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Am Minoritenplatz

Gratis Kaffee und Kipferl für die ersten 100 Fans

Oberösterreich
13.06.2026 12:00
Beim verregneten Auftakt zur WM gab´s noch freie Plätze. Das soll sich bei den ...
Beim verregneten Auftakt zur WM gab´s noch freie Plätze. Das soll sich bei den Österreich-Partien ändern.(Bild: Wels Marketing & Touristik GmbH/Andrea FRACCAROLI))
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

34 WM-Spiele werden live auf dem Minoritenplatz in Wels übertragen. Für das Match gegen Jordanien haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen, da lohnt sich das Aufstehen doppelt.

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Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika fiel am Donnerstagabend bei regnerischem Wetter in Wels der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft. Auf Liegestühlen und Biertischgarnituren nutzen die ersten Fußballfans die Gelegenheit, den Turnierstart gemeinsam in der Welser Innenstadt zu verfolgen. Noch bis 19. Juli werden täglich am Minoritenplatz ein bis zwei Spiele live übertragen – präsentiert von der „Krone“. Gezeigt werden alle Begegnungen mit Anstoßzeiten bis spätestens 21:00 Uhr.

Attraktive Angebote warten
Ergänzt wird das Public Viewing durch den Fußball-Funcourt, der während der gesamten WM-Zeit kostenlos genutzt beziehungsweise online reserviert werden kann. Für das Match Österreich gegen Jordanien lohnt sich das Aufstehen doppelt: Die ersten 100 Besucher dürfen sich auf gratis Kaffee und Kipferl freuen. Bei der Partie gegen Argentinien am 22. Juni gibt’s zudem Live-Musik, Fanarena und zahlreiche andere Aktionen.

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