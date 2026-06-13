Gratis Kaffee und Kipferl für die ersten 100 Fans

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika fiel am Donnerstagabend bei regnerischem Wetter in Wels der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft. Auf Liegestühlen und Biertischgarnituren nutzen die ersten Fußballfans die Gelegenheit, den Turnierstart gemeinsam in der Welser Innenstadt zu verfolgen. Noch bis 19. Juli werden täglich am Minoritenplatz ein bis zwei Spiele live übertragen – präsentiert von der „Krone“. Gezeigt werden alle Begegnungen mit Anstoßzeiten bis spätestens 21:00 Uhr.