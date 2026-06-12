Trotz schwerer Depression Pension nicht bewilligt

Gutachten

Die Dienstnehmerin wandte sich an die Arbeiterkammer OÖ, die vor Gericht klagte. Ein gerichtlich bestellter Sachverständiger kam zu dem Schluss, dass die Arbeitnehmerin nicht mehr in der Lage sei, ihre bisherige Tätigkeit oder einen anderen Job weiter auszuüben. Der Frau wurde eine Berufsunfähigkeitspension zugesprochen.