„Emils“ lustige Abenteuer am Weg durch Österreich

„Emil“ war zunächst quer durch Niederösterreich marschiert und hatte dann auch Oberösterreich „besichtigt“. Aus Sicherheitsgründen musste er schließlich, bevor er auf die A1 (Westautobahn) galoppierte, betäubt und an die tschechische Grenze gebracht werden, wo er in den Tiefen des Böhmerwaldes verschwand. Sein aktueller Aufenthaltsort ist nicht bekannt.