Die „Minions“ exklusiv vor allen anderen sehen

Im Kinosaal 4 im Star Movie Wels sind bereits 100 Plätze für „Krone“-Gewinner reserviert, die dort am 27. Juni den neuen Streifen „Minions & Monster“ sehen dürfen. Gleich hier mitspielen und Tickets sichern.
Die gelben Kreaturen sind zurück auf der Kinoleinwand! Im neuen Film „Minions & Monster“ erobern die Minions Hollywood, werden zu richtigen Filmstars, verlieren alles, lassen danach Monster auf die Welt los und versuchen heldenhaft, den Planeten genau vor dem Chaos zu retten, das sie selbst angerichtet haben. Kurzum: Auch in diesem Streifen zeigen sich die Minions von ihrer allerbesten Seite und in gewohnt witziger Form.
Mit der „Krone“ zum 3D-Vergnügen ins Star Movie!
Offizieller Kinostart ist erst am 1. Juli, doch schon am 27. Juni (16 Uhr) dürfen 50x2 „Krone“-Gewinner im Star Movie Wels Platz nehmen und den Film (in 3D) vor allen anderen sehen. Zuvor gibt’s auch noch ein lustiges Gewinnspiel direkt im Kinosaal, bei dem „minionmäßige“ Preise warten. Einfach Daten im untenstehenden Formular ausfüllen. Mitspielen ist bis 19. Juni (9 Uhr) möglich. Weitere Infos unter: starmovie.at.