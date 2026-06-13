Die „Minions“ exklusiv vor allen anderen sehen

Die gelben Kreaturen sind zurück auf der Kinoleinwand! Im neuen Film „Minions & Monster“ erobern die Minions Hollywood, werden zu richtigen Filmstars, verlieren alles, lassen danach Monster auf die Welt los und versuchen heldenhaft, den Planeten genau vor dem Chaos zu retten, das sie selbst angerichtet haben. Kurzum: Auch in diesem Streifen zeigen sich die Minions von ihrer allerbesten Seite und in gewohnt witziger Form.