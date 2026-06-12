Diese Kids sind ziemlich flott im Wasser unterwegs

Am 15. Juni treten die Bezirkssieger vom PinguinCup zum Landesfinale an. Zuvor zeigen wir noch den zweiten Teil der Klassen mit den schnellsten Schwimmern. Das Jugendrotkreuz OÖ, Sparkasse OÖ, „Krone“ und das Hollywood Megaplex unterstützen diese Aktion, damit sich Kinder im Wasser sicher fühlen.
Dass Kinder heutzutage gut schwimmen können, ist keine Selbstverständlichkeit. Dramatische Badeunfälle häufen sich und oft fehlen Zeit und Infrastruktur, um Kindern frühzeitig das Schwimmen zu lernen. Mit dem PinguinCup unterstützen das Jugendrotkreuz OÖ, Sparkasse OÖ, „Krone“ und das Hollywood Megaplex einen wichtigen Schwimmbewerb, der nebenbei auch wichtige Lebenskompetenzen schult: „Schwimmen ist ein zentraler Bestandteil der Unfallprävention. Mit dem PinguinCup können wir Kinder mit Begeisterung an Sicherheit im Wasser heranführen und ihnen gleichzeitig Freude an Bewegung vermitteln“, betont Gottfried Hirz, Präsident des Roten Kreuzes OÖ.
Die Besten aus den Bezirken Gmunden, Rohrbach, Freistadt, Vöcklabruck, Perg, Wels-Stadt und Steyr-Stadt haben bereits aus der „OÖ-Krone“ gelacht. Jetzt sind die restlichen Bezirke an der Reihe:
Die Besten aus dem Bezirk Linz-Stadt
Vierte Klassen: 1. PVS Adalbert Stifter 4a/ 2. VS Stadlerschule 4b/
3. PVS Kreuzschwestern 4b
Dritte Klassen: 1. PVS Kreuzschwestern 3b/ 2. VS Pöstlingberg/
3. VS Stadlerschule 3a
Zweite Klassen: 1. PVS Adalbert Stifter 2a/ 2. VS Pöstlingberg/
3. Privatschule BEL
Die Besten aus dem Bezirk Wels-Land
Vierte Klassen: 1. VS Gunskirchen 4d/ 2. VS Gunskirchen 4b/
3. VS Steinhaus 4a
Dritte Klassen: 1. VS Gunskirchen 3a/ 2. VS Steinhaus 3b/
3. VS Gunskirchen 3d
Zweite Klassen: 1. VS Gunskirchen 2b/ 2. VS Gunskirchen 2d/
3. VS Gunskirchen 2c
Die Besten aus dem Bezirk Eferding
Vierte Klassen: 1. VS Hartkirchen 4b/ 2. Hartkirchen 4a
Dritte Klassen: 1. VS Hartkirchen 3b/ 2. VS Hartkirchen 3a
Zweite Klassen: 1. VS Hartkirchen 2b/ 2. VS Hartkirchen 2a
Die Besten aus dem Bezirk Linz-Land
Vierte Klassen: 1. VS Pucking 4a/ 2. VS Oedt 4a/ 3. VS Traun JMA
Dritte Klassen: 1. VS Traun 3a/ 2. VS Pucking 3b/ 3. VS Dionysen 3b
Zweite Klassen: 1. VS Kirchberg Thening 2b/ 2. VS Pucking 2a/
3. VS Pucking 2b
Die Besten aus dem Bezirk Steyr-Land
Vierte Klassen: 1. VS Losenstein/ 2. VS Großraming 4b/ 3. VS St. Ulrich
Dritte Klassen: 1. VS Losenstein/ 2. VS Großraming 3b/ 3. VS St. Ulrich
Zweite Klassen: 1. VS Dietach 2a/ 2. VS Losenstein/ 3. VS Dietach 2b
Die Besten aus dem Bezirk Ried
Vierte Klassen: 1. VS St. Georgen bei Obernberg 3+4/ 2. VS Riedberg/
3. VS Taiskirchen 4a
Dritte Klassen: 1. VS Riedberg 3a+b/ 2. VS Waldzell
Zweite Klassen: 1. VS Neuhofen 2a/ 2. VS Neuhofen 2b
Die Besten aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung
Vierte Klassen: 1. VS Feldkirchen 4a/ 2. VS Feldkirchen 4c/
3. VS Feldkirchen 4b
Dritte Klassen: 1. VS Ottensheim 3b/ 2. VS Ottensheim 3a/
3. VS Feldkirchen 3a
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