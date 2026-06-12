Diese Kids sind ziemlich flott im Wasser unterwegs

Dass Kinder heutzutage gut schwimmen können, ist keine Selbstverständlichkeit. Dramatische Badeunfälle häufen sich und oft fehlen Zeit und Infrastruktur, um Kindern frühzeitig das Schwimmen zu lernen. Mit dem PinguinCup unterstützen das Jugendrotkreuz OÖ, Sparkasse OÖ, „Krone“ und das Hollywood Megaplex einen wichtigen Schwimmbewerb, der nebenbei auch wichtige Lebenskompetenzen schult: „Schwimmen ist ein zentraler Bestandteil der Unfallprävention. Mit dem PinguinCup können wir Kinder mit Begeisterung an Sicherheit im Wasser heranführen und ihnen gleichzeitig Freude an Bewegung vermitteln“, betont Gottfried Hirz, Präsident des Roten Kreuzes OÖ.