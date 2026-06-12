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Bezirks-Sieger Teil 2

Diese Kids sind ziemlich flott im Wasser unterwegs

Oberösterreich
12.06.2026 16:00
Spannende Wettkämpfe im Bezirk Steyr-Land! Losenstein (am Foto die 4. Klasse) hat sich beim ...
Spannende Wettkämpfe im Bezirk Steyr-Land! Losenstein (am Foto die 4. Klasse) hat sich beim Bewerb im ortseigenen Hallenbad hervorgetan und siegte ganz klar bei den 3. und 4. Klassen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Am 15. Juni treten die Bezirkssieger vom PinguinCup zum Landesfinale an. Zuvor zeigen wir noch den zweiten Teil der Klassen mit den schnellsten Schwimmern. Das Jugendrotkreuz OÖ, Sparkasse OÖ, „Krone“ und das Hollywood Megaplex unterstützen diese Aktion, damit sich Kinder im Wasser sicher fühlen.

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Dass Kinder heutzutage gut schwimmen können, ist keine Selbstverständlichkeit. Dramatische Badeunfälle häufen sich und oft fehlen Zeit und Infrastruktur, um Kindern frühzeitig das Schwimmen zu lernen. Mit dem PinguinCup unterstützen das Jugendrotkreuz OÖ, Sparkasse OÖ, „Krone“ und das Hollywood Megaplex einen wichtigen Schwimmbewerb, der nebenbei auch wichtige Lebenskompetenzen schult: „Schwimmen ist ein zentraler Bestandteil der Unfallprävention. Mit dem PinguinCup können wir Kinder mit Begeisterung an Sicherheit im Wasser heranführen und ihnen gleichzeitig Freude an Bewegung vermitteln“, betont Gottfried Hirz, Präsident des Roten Kreuzes OÖ. 

Die Besten aus den Bezirken Gmunden, Rohrbach, Freistadt, Vöcklabruck, Perg, Wels-Stadt und Steyr-Stadt haben bereits aus der „OÖ-Krone“ gelacht. Jetzt sind die restlichen Bezirke an der Reihe:

Die VS Waldzell belegte im Bezirk Ried unter den dritten Klassen den zweiten Platz. Beim Bewerb ...
Die VS Waldzell belegte im Bezirk Ried unter den dritten Klassen den zweiten Platz. Beim Bewerb ging es natürlich ohne Rutsche ins kühle Nass.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Die VS Pucking 4a hat den Sieg bei den 4. Klassen im Bezirk Linz-Land geholt – mit einer ...
Die VS Pucking 4a hat den Sieg bei den 4. Klassen im Bezirk Linz-Land geholt – mit einer emotionalen Botschaft: Sie schwammen für jene, die es nicht können und unterstützen den Verein Rollende Engel.(Bild: Lena Felzmann, Krone KREATIV)
Dreifachsieg für die Volksschule Hartkirchen. Sie siegte in allen Klassen beim Bezirksbewerb ...
Dreifachsieg für die Volksschule Hartkirchen. Sie siegte in allen Klassen beim Bezirksbewerb Eferding! Auf unserem Bild ist den Schülern der 4b zurecht der Stolz ins Gesicht geschrieben.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Die VS Gunskirchen schwamm bei den zweiten, dritten und vierten Klassen im Bezirksbewerb ...
Die VS Gunskirchen schwamm bei den zweiten, dritten und vierten Klassen im Bezirksbewerb Wels-Land auf Platz 1. Am Foto die Klasse 4d der VS Gunskirchen – euphorisch, stolz und bereits in den Startlöchern fürs Finale.(Bild: Markus Wenzel)
Die 2a der PVS Adalbert Stifter kürte sich beim Bezirksbewerb Linz-Stadt zum Sieger bei den ...
Die 2a der PVS Adalbert Stifter kürte sich beim Bezirksbewerb Linz-Stadt zum Sieger bei den zweiten Klassen. Tolle Schwimmleistungen wurden dabei an den Tag gelegt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Die Besten aus dem Bezirk Linz-Stadt

Vierte Klassen: 1. PVS Adalbert Stifter 4a/ 2. VS Stadlerschule 4b/
3. PVS Kreuzschwestern 4b
Dritte Klassen: 1. PVS Kreuzschwestern 3b/ 2. VS Pöstlingberg/
3. VS Stadlerschule 3a
Zweite Klassen: 1. PVS Adalbert Stifter 2a/ 2. VS Pöstlingberg/
3. Privatschule BEL

Die Besten aus dem Bezirk Wels-Land

Vierte Klassen: 1. VS Gunskirchen 4d/ 2. VS Gunskirchen 4b/
3. VS Steinhaus 4a
Dritte Klassen: 1. VS Gunskirchen 3a/ 2. VS Steinhaus 3b/
3. VS Gunskirchen 3d
Zweite Klassen: 1. VS Gunskirchen 2b/ 2. VS Gunskirchen 2d/
3. VS Gunskirchen 2c

Die Besten aus dem Bezirk Eferding

Vierte Klassen: 1. VS Hartkirchen 4b/ 2. Hartkirchen 4a
Dritte Klassen: 1. VS Hartkirchen 3b/ 2. VS Hartkirchen 3a
Zweite Klassen: 1. VS Hartkirchen 2b/ 2. VS Hartkirchen 2a

Die Besten aus dem Bezirk Linz-Land

Vierte Klassen: 1. VS Pucking 4a/ 2. VS Oedt 4a/ 3. VS Traun JMA
Dritte Klassen: 1. VS Traun 3a/ 2. VS Pucking 3b/ 3. VS Dionysen 3b
Zweite Klassen: 1. VS Kirchberg Thening 2b/ 2. VS Pucking 2a/
3. VS Pucking 2b

Die Besten aus dem Bezirk Steyr-Land

Vierte Klassen: 1. VS Losenstein/ 2. VS Großraming 4b/ 3. VS St. Ulrich
Dritte Klassen: 1. VS Losenstein/ 2. VS Großraming 3b/ 3. VS St. Ulrich
Zweite Klassen: 1. VS Dietach 2a/ 2. VS Losenstein/ 3. VS Dietach 2b

Die Besten aus dem Bezirk Ried

Vierte Klassen: 1. VS St. Georgen bei Obernberg 3+4/ 2. VS Riedberg/
3. VS Taiskirchen 4a
Dritte Klassen: 1. VS Riedberg 3a+b/ 2. VS Waldzell
Zweite Klassen: 1. VS Neuhofen 2a/ 2. VS Neuhofen 2b

Die Besten aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung

Vierte Klassen: 1. VS Feldkirchen 4a/ 2. VS Feldkirchen 4c/
3. VS Feldkirchen 4b
Dritte Klassen: 1. VS Ottensheim 3b/ 2. VS Ottensheim 3a/
3. VS Feldkirchen 3a

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