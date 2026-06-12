Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kinder-Sportwettkampf

Ein Fest, bei dem alle als Sieger vom Platz gingen

Oberösterreich
12.06.2026 19:00
(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Bei der 16. Kindergartenolympiade in Traun bewiesen die fast 900 sportlichen Knirpse viel Ehrgeiz und großen Teamgeist. Vor den Bewerben wurde auch noch ausgelassen getanzt und gelacht.

0 Kommentare

Mehr als 900 Kinder aus ganz Oberösterreich verwandelten am Freitag die Kindergarten-Olympiade des Landes Oberösterreich in Kooperation mit der „OÖ-Krone“ in ein buntes Fest der Bewegung und der Begeisterung. Begleitet von der Militärblasmusikkapelle marschierten die jungen Teilnehmer unter kräftigem Applaus von Rotem Kreuz und Polizei ein.

Lesen Sie auch:
Trotz Hut sicher keine lahme Schnecke!
Kindergarten-Olympiade
Fast 900 Junior-Athleten kämpften um jeden Meter
11.06.2026

Bevor die ersten sportlichen Herausforderungen warteten, wurde der Sportplatz zur großen Tanzfläche: Als fröhliches Warm-up schwangen alle gemeinsam zum Lied „Gute Laune“ die Arme, hüpften, klatschten und sorgten für einen mitreißenden Auftakt, der seinem Namen alle Ehre machte.

Markus Achleitner, Alexandra Halouska und Christine Haberlander (re.) tanzten mit zum „Gute ...
Markus Achleitner, Alexandra Halouska und Christine Haberlander (re.) tanzten mit zum „Gute Laune“-Lied.(Bild: Markus Wenzel)

Die Sportstars von morgen?
Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander dankte den Pädagogen für ihren unermüdlichen Einsatz. Sportlandesrat Markus Achleitner zeigte sich begeistert von der Energie der jungen Teilnehmer und meinte augenzwinkernd, hier könnten durchaus die Sportstars von morgen ihre ersten olympischen Schritte setzen.

„OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska betonte die Bedeutung von Sport für Gesundheit, Gemeinschaft und gelebtes Miteinander. Ein Tag, der zeigte: Gewonnen haben hier alle.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
12.06.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
208.424 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
107.252 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
79.377 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2442 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1490 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
966 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Mehr Oberösterreich
Prominenter Elch
Emils lustige Abenteuer am Weg durch Österreich
Kinder-Sportwettkampf
Ein Fest, bei dem alle als Sieger vom Platz gingen
Erfolgreich geklagt
Trotz schwerer Depression Pension nicht bewilligt
Bezirks-Sieger Teil 2
Diese Kids sind ziemlich flott im Wasser unterwegs
Wasserschaden bremste:
Neue Anlaufstelle für psychische Erkrankungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf