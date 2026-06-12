Ein Fest, bei dem alle als Sieger vom Platz gingen

Mehr als 900 Kinder aus ganz Oberösterreich verwandelten am Freitag die Kindergarten-Olympiade des Landes Oberösterreich in Kooperation mit der „OÖ-Krone“ in ein buntes Fest der Bewegung und der Begeisterung. Begleitet von der Militärblasmusikkapelle marschierten die jungen Teilnehmer unter kräftigem Applaus von Rotem Kreuz und Polizei ein.