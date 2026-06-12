Ein Fest, bei dem alle als Sieger vom Platz gingen

Bei der 16. Kindergartenolympiade in Traun bewiesen die fast 900 sportlichen Knirpse viel Ehrgeiz und großen Teamgeist. Vor den Bewerben wurde auch noch ausgelassen getanzt und gelacht.
Mehr als 900 Kinder aus ganz Oberösterreich verwandelten am Freitag die Kindergarten-Olympiade des Landes Oberösterreich in Kooperation mit der „OÖ-Krone“ in ein buntes Fest der Bewegung und der Begeisterung. Begleitet von der Militärblasmusikkapelle marschierten die jungen Teilnehmer unter kräftigem Applaus von Rotem Kreuz und Polizei ein.
Bevor die ersten sportlichen Herausforderungen warteten, wurde der Sportplatz zur großen Tanzfläche: Als fröhliches Warm-up schwangen alle gemeinsam zum Lied „Gute Laune“ die Arme, hüpften, klatschten und sorgten für einen mitreißenden Auftakt, der seinem Namen alle Ehre machte.
Die Sportstars von morgen?
Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander dankte den Pädagogen für ihren unermüdlichen Einsatz. Sportlandesrat Markus Achleitner zeigte sich begeistert von der Energie der jungen Teilnehmer und meinte augenzwinkernd, hier könnten durchaus die Sportstars von morgen ihre ersten olympischen Schritte setzen.
„OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska betonte die Bedeutung von Sport für Gesundheit, Gemeinschaft und gelebtes Miteinander. Ein Tag, der zeigte: Gewonnen haben hier alle.
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