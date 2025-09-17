Für kranken Willi (9) bis auf den Mount Everest

LIVE: Laimer rettet in höchster Not
Champions League
In Kärnten startet am Samstag ein bewegendes Charity-Event. Mit dabei: U.a. Ironman-Starterin Marlies Penker und Ex-ÖSV-Ass Nici Schmidhofer. Die Teilnehmer wollen mit einem 18-Stunden-Lauf für die gute Sache die 8848 Höhenmeter packen und Spenden für den schwer kranken Bub Willi generieren. . .
Diese Aktion sorgt für Gänsehaut – und wird schweißtreibend genug sein. . .
Kommentare
