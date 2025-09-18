Eine Strecke, die der Natur abgerungen wurde

„Was Gott durch einen Berg getrennt hat, soll der Mensch nicht durch einen Tunnel verbinden.“ Mit diesem Slogan protestierten im späten 19. Jahrhundert in Vorarlberg wie in Tirol die bäuerlichen Landstände gegen den Bau des Arlberg-Eisenbahntunnels. Ein Jahrhundert verspätet war die Industrialisierung, die in England ihren Anfang genommen hatte, auch hierzulande angekommen.