Je teurer das Bier, desto höher der Streamingpreis

Anpfiff für die Champions League! Seit gestern rollt in der Eliteklasse des europäischen Klubfußballs wieder das runde Leder. Für die Fans ist dadurch – nach den nationalen Liga-Runden am Wochenende – auch Dienstag und Mittwoch mit internationalem Topfußball im TV abgedeckt. Eine gute Nachricht für Betreiber von Sportbars aus der Region? Mancherorts mitnichten!