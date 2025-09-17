Je teurer das Bier, desto höher der Streamingpreis

Die Champions League hat im Fußball wieder begonnen, doch die Betreiber von Sportbars in Kärnten sind teilweise auch genervt. Es geht um steigende Preise und Terminchaos.
Anpfiff für die Champions League! Seit gestern rollt in der Eliteklasse des europäischen Klubfußballs wieder das runde Leder. Für die Fans ist dadurch – nach den nationalen Liga-Runden am Wochenende – auch Dienstag und Mittwoch mit internationalem Topfußball im TV abgedeckt. Eine gute Nachricht für Betreiber von Sportbars aus der Region? Mancherorts mitnichten!
