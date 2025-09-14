„Police Academy“ straft müde Inselkicker ab

Was hatte er sich beeilt: Roseggs Coach Markus Mikula hetzte von einem Kongress in Salzburg gerade noch rechtzeitig zur Partie nach Bad Kleinkirchheim. Und kaum hatte der Vermögensberater sichtlich overdressed in weißem Hemd und Lackschuhen Platz genommen, lag seine Truppe im 1.-Klasse-Duell hinten.