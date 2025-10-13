Diese Gefahren lauern bei der Automiete im Urlaub

Wer sich im Herbst noch einmal ein paar Tage Urlaub gönnt, sollte auf der Hut sein. Gerade, wenn man am Urlaubsort auf eigene Faust unterwegs ist. Denn oftmals werden Urlauber bei der Rückgabe ihres Mietautos mit Mehrkosten konfrontiert. Krone+ sah sich die größten Gefahrenquellen vor unliebsamen Erlebnissen an und zeigt, wie man sich davor schützt.
Eine Woche lang im All-Inclusive-Club die Seele baumeln lassen, maximal zwischen Zimmer, Strand und Buffet zu pendeln und die gesamte Außenwelt hinter sich lassen? Viele Urlauber wollen mehr. Gerade im Herbst, wenn das Wetter nicht mehr zum Baden einlädt. Ein Mietauto bietet die Möglichkeit auf Freiheit und Ungebundenheit. Doch es lauern einige Gefahren, die zu hohen Kosten führen können. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Studie der Onlineversicherung Smile Österreich:
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.