Diese Gefahren lauern bei der Automiete im Urlaub

Eine Woche lang im All-Inclusive-Club die Seele baumeln lassen, maximal zwischen Zimmer, Strand und Buffet zu pendeln und die gesamte Außenwelt hinter sich lassen? Viele Urlauber wollen mehr. Gerade im Herbst, wenn das Wetter nicht mehr zum Baden einlädt. Ein Mietauto bietet die Möglichkeit auf Freiheit und Ungebundenheit. Doch es lauern einige Gefahren, die zu hohen Kosten führen können. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Studie der Onlineversicherung Smile Österreich: