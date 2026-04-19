„Bin geschockt!“ Verstappen reagiert auf Tragödie

Der tödliche Unfall von Juha Miettinen am Samstag auf den Nürburgring hat für große Bestürzung gesorgt. Auch Max Verstappen, der beim vierstündigen Rennen gemeinsam mit dem Österreicher Lucas Auer am Start gewesen ist, zeigt sich schockiert und reagiert mit einer emotionalen Nachricht auf Instagram.
„Ich bin geschockt über das, was heute passiert ist ...“, schreibt Verstappen wenige Stunden nach der Tragödie in einer Story auf Instagram. Der Niederländer zeigt sich dabei erschüttert: „Motorsport ist etwas, das wir alle lieben, aber in Zeiten wie diesen werden wir daran erinnert, wie gefährlich er sein kann.“
Schwede stirbt bei Horror-Crash
Das erste Qualifikationsrennen zu den 24 Stunden auf dem Nürburgring mit Formel-1-Weltmeister Verstappen und dessen Tiroler Partner Lucas Auer ist am Samstag nämlich vom Tod des Schweden Juha Miettinen überschattet worden. Der 66-Jährige erlag nach einem Massencrash in der Passage Klostertal im Medical Center seinen Verletzungen, wie die Veranstalter bekanntgaben.
„Mein herzliches Beileid an Juhas Familie und alle seine Liebsten“, schließt Verstappen seine emotionale Botschaft. Das Rennen wurde nach umfangreichen medizinischen Arbeiten und einer längeren Unterbrechung schließlich abgebrochen.
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