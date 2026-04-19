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„Bin geschockt!“ Verstappen reagiert auf Tragödie

Motorsport
19.04.2026 07:35
Max Verstappen hat sich nach der Tragödie am Nürburgring schockiert gezeigt.
Max Verstappen hat sich nach der Tragödie am Nürburgring schockiert gezeigt.(Bild: AFP/APA/Lillian SUWANRUMPHA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der tödliche Unfall von Juha Miettinen am Samstag auf den Nürburgring hat für große Bestürzung gesorgt. Auch Max Verstappen, der beim vierstündigen Rennen gemeinsam mit dem Österreicher Lucas Auer am Start gewesen ist, zeigt sich schockiert und reagiert mit einer emotionalen Nachricht auf Instagram. 

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„Ich bin geschockt über das, was heute passiert ist ...“, schreibt Verstappen wenige Stunden nach der Tragödie in einer Story auf Instagram. Der Niederländer zeigt sich dabei erschüttert: „Motorsport ist etwas, das wir alle lieben, aber in Zeiten wie diesen werden wir daran erinnert, wie gefährlich er sein kann.“ 

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Auch Max Verstappen zeigt sich geschockt.
Auch Max Verstappen zeigt sich geschockt.(Bild: Screenshot/Instagram_maxverstappen1)

„Mein herzliches Beileid an Juhas Familie und alle seine Liebsten“, schließt Verstappen seine emotionale Botschaft. Das Rennen wurde nach umfangreichen medizinischen Arbeiten und einer längeren Unterbrechung schließlich abgebrochen.

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