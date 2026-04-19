Strompreis bleibt bis Sommer stabil, aber dann …

Blockierte Meerenge, explodierende Gaspreise, wackelnde Lieferketten – der Iran-Krieg trifft Europa mitten in der Speicherauffüllung vor dem nächsten Winter. Wiener Stadtwerke-Chef Peter Weinelt verspricht den Wienern: Bis Herbst sind die Preise stabil. Was danach kommt, liegt zum Großteil nicht mehr in seiner Hand.
Sechs Wochen nach Kriegsbeginn am Persischen Golf hat sich der europäische Gaspreis zeitweise verdoppelt, der Ölpreis schoss auf 115 Dollar je Barrel. Die Straße von Hormus ist blockiert, Katars riesige LNG-Anlage steht still, die Welt streitet um Tanker und Tonnagen.
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