Strompreis bleibt bis Sommer stabil, aber dann …

Blockierte Meerenge, explodierende Gaspreise, wackelnde Lieferketten – der Iran-Krieg trifft Europa mitten in der Speicherauffüllung vor dem nächsten Winter. Wiener Stadtwerke-Chef Peter Weinelt verspricht den Wienern: Bis Herbst sind die Preise stabil. Was danach kommt, liegt zum Großteil nicht mehr in seiner Hand.