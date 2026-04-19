Baumann, Bruce Lee’s Tochter und die „Fledermaus“

Seit Jahren ist die Zusammenarbeit von Starfotograf Manfred Baumann mit Charity-Lady Yvonne Rueff eine Bank. Er holt stets Stars zu ihrem Krebshilfe-Ball „Dancer Against Cancer“.
Manfred und Nelly ließen es sich nicht nehmen, ihre Gäste eigenhändig durch die Stadt zu führen:
Auch heuer wieder, als er dafür mit Ehefrau Nelly US-Schauspielerin Shannon Lee (56) nach Wien lotste. Die kam für die gute Sache sehr gerne, Tochter Wren Keasler im Schlepptau und noch vor dem Hofburg-Ball mit Lust auf Sightseeing. „Wir waren in Schönbrunn. Die ganze Stadt ist voll von toller Architektur“, so die Tochter von Martial-Arts-Filmheld Bruce Lee (†1973). „Und in der Volksoper haben wir die ,Fledermaus‘ gesehen“, so Lee euphorisch.
Klingt so, als wäre da jemand auf den Geschmack gekommen . . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.