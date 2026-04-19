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Vor großer Charity

Baumann, Bruce Lee’s Tochter und die „Fledermaus“

Adabei Österreich
19.04.2026 06:00
Sightseeing vor Krebshilfe-Ball „Dancer Against Cancer“: Die Baumanns mit Shannon Lee (2. v. ...
Sightseeing vor Krebshilfe-Ball „Dancer Against Cancer“: Die Baumanns mit Shannon Lee (2. v. li.) und Tochter Wren.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz
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Seit Jahren ist die Zusammenarbeit von Starfotograf Manfred Baumann mit Charity-Lady Yvonne Rueff eine Bank. Er holt stets Stars zu ihrem Krebshilfe-Ball „Dancer Against Cancer“.

Manfred und Nelly ließen es sich nicht nehmen, ihre Gäste eigenhändig durch die Stadt zu führen: 

Im Grand Hotel fühlen sich Shannon Lee und Tochter Wren Keasler pudelwohl.
Im Grand Hotel fühlen sich Shannon Lee und Tochter Wren Keasler pudelwohl.(Bild: Alexander Tuma)
Sightseeing vor Krebshilfe-Ball „Dancer Against Cancer“: Die Baumanns mit Shannon Lee (2. v. ...
Sightseeing vor Krebshilfe-Ball „Dancer Against Cancer“: Die Baumanns mit Shannon Lee (2. v. li.) und Tochter Wren.(Bild: Alexander Tuma)

Auch heuer wieder, als er dafür mit Ehefrau Nelly US-Schauspielerin Shannon Lee (56) nach Wien lotste. Die kam für die gute Sache sehr gerne, Tochter Wren Keasler im Schlepptau und noch vor dem Hofburg-Ball mit Lust auf Sightseeing. „Wir waren in Schönbrunn. Die ganze Stadt ist voll von toller Architektur“, so die Tochter von Martial-Arts-Filmheld Bruce Lee (†1973). „Und in der Volksoper haben wir die ,Fledermaus‘ gesehen“, so Lee euphorisch.

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Klingt so, als wäre da jemand auf den Geschmack gekommen . . .

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