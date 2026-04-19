„Sechs Punkte? Das will ich vorab nicht hören“

In den beiden Duellen mit Hartberg entscheidet sich, ob Rapid im Finish der Fußball-Bundesliga ganz vorne mitmischen wird. Teil eins des Duells steigt am Sonntag in der Profertil-Arena. Will Grün-Weiß oben dran bleiben, muss das Team offensiv zulegen. Denn unter Trainer Hoff Thorup gelangen in zehn Pflichtspielen bescheidende elf Tore.
Gegen Hartberg erlebte Johannes Hoff Thorup seine Heimpremiere mit Rapid, das 1:1 im Februar bedeutete den zweiten Dämpfer im zweiten Spiel. Inzwischen hat Grün-Weiß unter dem Dänen besser in die Spur gefunden – woran es noch fehlt, ist die Konstanz: „Zu Beginn des Frühjahrs verliefen unsere Spiele offener, hatten wir nicht die Kontrolle über das Geschehen. Jetzt gelingt es uns besser, haben wir in viel mehr Phasen des Spiels den Ball.“
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