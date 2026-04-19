„Sechs Punkte? Das will ich vorab nicht hören“

Gegen Hartberg erlebte Johannes Hoff Thorup seine Heimpremiere mit Rapid, das 1:1 im Februar bedeutete den zweiten Dämpfer im zweiten Spiel. Inzwischen hat Grün-Weiß unter dem Dänen besser in die Spur gefunden – woran es noch fehlt, ist die Konstanz: „Zu Beginn des Frühjahrs verliefen unsere Spiele offener, hatten wir nicht die Kontrolle über das Geschehen. Jetzt gelingt es uns besser, haben wir in viel mehr Phasen des Spiels den Ball.“