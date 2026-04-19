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Rapids Trainer betont:

„Sechs Punkte? Das will ich vorab nicht hören“

Fußball National
19.04.2026 06:30
Wurmbrand steuert mit Rapid am Sonntag in Hartberg drei Punkte an
Wurmbrand steuert mit Rapid am Sonntag in Hartberg drei Punkte an(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

In den beiden Duellen mit Hartberg entscheidet sich, ob Rapid im Finish der Fußball-Bundesliga ganz vorne mitmischen wird. Teil eins des Duells steigt am Sonntag in der Profertil-Arena. Will Grün-Weiß oben dran bleiben, muss das Team offensiv zulegen. Denn unter Trainer Hoff Thorup gelangen in zehn Pflichtspielen bescheidende elf Tore. 

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Gegen Hartberg erlebte Johannes Hoff Thorup seine Heimpremiere mit Rapid, das 1:1 im Februar bedeutete den zweiten Dämpfer im zweiten Spiel. Inzwischen hat Grün-Weiß unter dem Dänen besser in die Spur gefunden – woran es noch fehlt, ist die Konstanz: „Zu Beginn des Frühjahrs verliefen unsere Spiele offener, hatten wir nicht die Kontrolle über das Geschehen. Jetzt gelingt es uns besser, haben wir in viel mehr Phasen des Spiels den Ball.“

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