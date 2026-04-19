Sturms König geht gegen LASK auf das „Sixpack“ los

Mit dem Gastspiel in der Raiffeisen Arena in Linz beginnt für Sturm die Woche der Wahrheit – drei Spiele (zweimal LASK, einmal Austria), in denen sich die Richtung ergeben könnte, die der heurige Meister-Zug nimmt. Es riecht am Sonntag nach einem jener Spiele für spezielle Spieler. Wie Otar Kiteishvili.