Sturms König geht gegen LASK auf das „Sixpack“ los

Mit dem Gastspiel in der Raiffeisen Arena in Linz beginnt für Sturm die Woche der Wahrheit – drei Spiele (zweimal LASK, einmal Austria), in denen sich die Richtung ergeben könnte, die der heurige Meister-Zug nimmt. Es riecht am Sonntag nach einem jener Spiele für spezielle Spieler. Wie Otar Kiteishvili.
Der LASK strotzt vor Selbstvertrauen. Sturms Otar Kiteishvili kommt aber auch mit einer breiteren Brust nach Linz. Zweimal in Serie riss sich der georgische „Magier“ den Titel „Bester Spieler der Bundesliga“ unter den Nagel, zweimal stemmte er mit den Grazern den Meisterteller.
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