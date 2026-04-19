Traditionsbetrieb spielt im Konzert der Großen

Meor ehrod das Ault, und grüssod das Nü, und blibod üs selb und dor Hoamat trü.“ Diesen wundervoll naiven und gleichzeitig so ernst gemeinten Satz aus einem Gedicht des Bregenzerwälder Heimatdichters Gebhard Wölfle hat sich die weltweit gerühmte Orgelbaufirma Rieger aus Schwarzach zum Leitspruch erkoren. Er ist zu ihrem philosophischen wie arbeitsethischen Credo geworden.