Traditionsbetrieb spielt im Konzert der Großen

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19.04.2026 06:00
Ein Bild aus dem Jahr 1979 gibt einen kleinen Einblick in die Arbeit der Schwarzacher ...
Ein Bild aus dem Jahr 1979 gibt einen kleinen Einblick in die Arbeit der Schwarzacher Orgelbauer.(Bild: Oskar Spang, Stadtarchiv Bregenz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

„Das Alte ehren, das Neue begrüßen“ – Autor und Kolumnist Robert Schneider erzählt die spannende Geschichte der Orgelbaufirma Rieger. Begonnen hat diese 1845 im schlesischen Jägerndorf, wo Franz Rieger eine kleine Werkstatt gründete.

0 Kommentare

Meor ehrod das Ault, und grüssod das Nü, und blibod üs selb und dor Hoamat trü.“ Diesen wundervoll naiven und gleichzeitig so ernst gemeinten Satz aus einem Gedicht des Bregenzerwälder Heimatdichters Gebhard Wölfle hat sich die weltweit gerühmte Orgelbaufirma Rieger aus Schwarzach zum Leitspruch erkoren. Er ist zu ihrem philosophischen wie arbeitsethischen Credo geworden.

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