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Sorgenfalten beim DFB

Verletzungsdrama um Bayern-Kicker: WM in Gefahr!

Deutsche Bundesliga
19.04.2026 06:58
Fällt Serge Gnabry (rechts) auch für die WM aus?
Fällt Serge Gnabry (rechts) auch für die WM aus?(Bild: EPA/Filip Singer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hiobsbotschaft für den FC Bayern und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Serge Gnabry hat sich im Abschlusstraining der Münchner vor dem Duell gegen Stuttgart (ab 17.30 Uhr – hier im Liveticker) verletzt und fällt mehrere Wochen aus. Damit ist auch seine WM-Teilnahme in Gefahr. 

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Ausgerechnet in der heißen Phase der Saison müssen die Bayern auf Gnabry verzichten. Dabei kämpft das Team von Trainer Vincent Kompany um das Triple und kann dafür den Ausfall von Leistungsträgern nicht gebrauchen.

Während man die Meisterschaft schon vor dem Spiel gegen Stuttgart am Sonntag eigentlich sicher hat, steht man im DFB-Pokal und in der Champions League jeweils im Halbfinale und blickt demnach intensiven Wochen entgegen. 

Bangen beim DFB
„Der FC Bayern muss für längere Zeit auf Serge Gnabry verzichten. Der Stürmer hat sich eine Adduktorenverletzung am rechten Oberschenkel zugezogen“, ließ der Verein am Samstagabend schließlich wissen. Wie die „Bild“ berichtet, soll man mit einem Ausfall von etwa zwei bis drei Monaten rechnen. 

Der Rekordmeister kann demnach im Endspurt also nicht mehr auf die Dienste des Offensivspielers zurückgreifen. Und auch die WM gerät für den 30-Jährigen damit in Gefahr. Je nach Reha-Verlauf kann sich die Ausfalldauer noch leicht verändern. Für Gnabry und den DFB wird es also wohl ein Wettlauf mit der Zeit. 

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