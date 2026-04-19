Verletzungsdrama um Bayern-Kicker: WM in Gefahr!

Der Rekordmeister kann demnach im Endspurt also nicht mehr auf die Dienste des Offensivspielers zurückgreifen. Und auch die WM gerät für den 30-Jährigen damit in Gefahr. Je nach Reha-Verlauf kann sich die Ausfalldauer noch leicht verändern. Für Gnabry und den DFB wird es also wohl ein Wettlauf mit der Zeit.