Unheilige Allianz: Sie werden Totengräber des ORF

Bei den Stiftungsräten, vornehmlich jenen in führender Funktion, darf an der Integrität erst recht gezweifelt werden. Allem Anschein nach geht es den von der SPÖ und der ÖVP nominierten Stiftungsrats-Chefs vor allem um ihre eigenen prosperierenden Geschäfte, bei denen ihnen ihre Stiftungsrats-Funktion ganz und gar nicht schadet. Dafür schaden sie dem ORF so massiv, dass nun sogar der Redakteursrat des Senders ihre Abberufung fordert.