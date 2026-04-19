Erste Bundesheer-Piloten auf C-390 ausgebildet

„Mit der Inbetriebnahme der Transportflugzeuge erhalten die Luftstreitkräfte eines der modernsten Systeme seiner Art. Dies bedeutet einen Quantensprung in der Aufgabenerfüllung und im Einsatzspektrum“, erklärt Generalmajor Gerfried Promberger, Kommandant der Luftstreitkräfte. „Es ist, als würde man von einem Fahrzeug der 1990er-Jahre auf ein Modell aus dem Jahr 2026 umsteigen“, beschreibt ein Pilot die Herausforderung im Umgang mit dem neuen System. Parallel dazu läuft die Ausbildung der sogenannten Loadmaster. Auch sie durchlaufen einen Sprachkurs sowie theoretische und praktische Ausbildungsabschnitte. Diese Ausbildung ist derzeit noch im Gange. São José dos Campos gilt als Zentrum der brasilianischen Luftfahrtindustrie und ist der Hauptsitz des Flugzeugherstellers Embraer.