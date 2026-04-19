Cat macht ihre Schönheits-Ops wieder rückgängig!

Großer Busen, große Lippen, große Fanbase: Catarina Liza, Tattoomodel und Reality-Tv-Sternchen, kann mit ihrem auffälligen Look selbst nur noch wenig anfangen. Seit Monaten arbeitet sie mit ÄrztInnen daran ihre Natürlichkeit zurückzubekommen. Mit Sasa Schwarzjirg spricht sie über ihre Beweggründe.