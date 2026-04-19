Jenny (14) hätte davor schon fast einmal getötet

Und ihr deviantes Verhalten wurde schlimmer und schlimmer. In Aggressionsanfällen verprügelte sie Schulkameraden; zu Hause zog sie sich in ihr Zimmer zurück, versperrte die Türe dazu; verweigerte ihrer Familie die Kommunikation. Chattete stattdessen auf sozialen Medien mit Burschen und Mädchen, die ähnliche „Interessen“ wie sie hatten – sie unterhielt sich mit ihnen über das Sterben, über Morde, über Kannibalismus. Manchmal traf sie sich mit einigen von ihnen auf Friedhöfen, um dort Alkohol zu trinken und an Gräbern „zu schnuppern“.