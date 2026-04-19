Jenny (14) hätte davor schon fast einmal getötet

Eine 14-Jährige steht unter dem dringenden Verdacht, im vergangenen Februar auf einem Wiener Friedhof eine Frau ermordet zu haben. Jetzt liegt die schockierende Seelenanalyse über das Mädchen vor, das zuletzt in einer völlig absurden, horriblen Parallelwelt gelebt hatte.
Jenny (Name geändert) spricht wenig, wirkt gedämpft. Sitzt die meiste Zeit des Tages, beinahe bewegungslos, auf dem Bett in ihrer videoüberwachten Hochsicherheitszelle – und schaut mit weit geöffneten Augen gegen eine Wand. Nur wenn Wachbeamte oder Psychologen zu ihr kommen, scheint sie kurz aus ihrer Lethargie aufzuwachen; sie beantwortet dann – stockend, mit leiser Stimme – Fragen, die ihr gestellt werden. Um danach gleich wieder in ihre eigene, absurde Welt zu versinken.
Jenny – sie ist jenes Mädchen, das unter dem dringenden Verdacht steht, am 23. Februar auf dem Baumgartner Friedhof in Wien-Penzing ein abscheuliches Verbrechen begangen, eine Frau (64) mit einem Klappmesser erstochen zu haben.
„Ich wollte Blut sehen, ich wollte mich spüren“
„Weil ich“, wie die 14-Jährige noch am selben Tag der Kripo zu Protokoll gab, „diese schreckliche Unruhe in mir bekämpfen musste. Was mir – das wusste ich – nur gelingen würde, wenn ich mich oder wen anderen töte. Und als ich bei meinem Spaziergang neben Gräbern plötzlich jemanden vor mir stehen sah, beschloss ich spontan, dass ich halt diese Person umbringen werde.“
Einfach so. Das Geschlecht, das Alter seines Opfers sei der Schülerin „total egal“ gewesen. In ihrem unendlichen Drang, „etwas Arges zu machen, einen Kick zu kriegen. Blut zu sehen, mich endlich wieder einmal richtig zu spüren.“
Jennys Aussagen – so verrückt, so unbegreiflich.
Jenny: Wer ist sie? Wie ist es geschehen, dass sie letztlich völlig in ein horribles Paralleluniversum abdriften konnte, fernab jeder Normalität?
Die renommierte Jugendpsychiaterin Claudia Klier hat die Beschuldigte mittlerweile ausgiebig untersucht; mit ihr lange über das ihr vorgeworfene Verbrechen, über die Vorgeschichte dazu geredet; sie hat klinische Tests an der 14-Jährigen durchgeführt, sie hat ihre Krankenakten studiert.
Seit Kurzem liegen die Analyseergebnisse der Sachverständigen vor. Durch die Jennys erschreckender Geisteszustand erklärt wird, durch die aber auch Versäumnisse offenkundig werden. Bei der medizinischen und therapeutischen Betreuung des Mädchens in den vergangenen Jahren – in denen es sich nach und nach zu einer „tickenden Zeitbombe“ entwickelt hatte.
Sie ging zu Gräbern, um daran zu „schnuppern“
Bereits mit acht habe die Wienerin als „auffällig“, als angriffslustig und depressiv zugleich gegolten; zunehmend habe die Mutter – der Vater war früh verstorben – die Kontrolle über sie, die jüngste von drei Töchtern, verloren. Denn Jenny war einfach nicht steuerbar, sie hielt sich an keine Regeln; weder durch gutes Zureden noch durch Schimpfen.
Und ihr deviantes Verhalten wurde schlimmer und schlimmer. In Aggressionsanfällen verprügelte sie Schulkameraden; zu Hause zog sie sich in ihr Zimmer zurück, versperrte die Türe dazu; verweigerte ihrer Familie die Kommunikation. Chattete stattdessen auf sozialen Medien mit Burschen und Mädchen, die ähnliche „Interessen“ wie sie hatten – sie unterhielt sich mit ihnen über das Sterben, über Morde, über Kannibalismus. Manchmal traf sie sich mit einigen von ihnen auf Friedhöfen, um dort Alkohol zu trinken und an Gräbern „zu schnuppern“.
Außerdem fand sie – ebenfalls per Internet – Suchtgiftdealer, beschaffte sich bei ihnen – „ich bezahlte sie meist mit Sex“ – Ketamin, Kokain, Cannabis, Beruhigungsmittel ...
Und schaute – fast in Dauerschleife – auf ihrem Handy „True Crime“-Dokumentationen an. Schnell begann sie, Killer zu bewundern.
Ihr großes „Vorbild“: Eine junge Killerin aus den USA
Besonders die US-Amerikanerin Alyssa Bustamante, die 2009, mit 15, ein Nachbarskind auf bestialische Weise ermordet hatte. „Ich fühlte mich ihr extrem verbunden“, sagt Jenny bis heute über ihr „Idol“, „weil sie eben – wie ich tickte.“
Was die 14-Jährige damit meint: Bustamante hatte – wie sie – früh damit angefangen, sich zu ritzen, sich Wunden zuzufügen. Sie mochte – wie sie – Death-Metal-Musik und „Grufti“-Gewand. Sie nahm – wie sie – Drogen. Und bevor Bustamante ihre fürchterliche Tat beging, hatte sie Suizidversuche unternommen. „Auch wie ich. Etwa zwanzigmal habe ich mich mit Seilen stranguliert oder mit Messern in den Hals gestochen.“
Jennys Mutter, sie hatte natürlich den Absturz ihres Kindes – obwohl sie nicht ahnte, wie tief er tatsächlich war – bemerkt. Ab 2023 brachte sie ihre Tochter daher ständig zu Psychologen und Psychiatern; wiederholt wurde das Mädchen stationär, oft für Wochen, in Spitälern aufgenommen.
Die Fehldiagnosen ihrer Ärzte
Die Diagnosen der Ärzte: unterschiedlich. Die meisten von ihnen tippten allerdings auf Autismus und Asperger.
„Das waren Fehleinschätzungen“, schreibt Claudia Klier in ihrem Gutachten über Jenny. Die in Wahrheit an einem Borderline-Syndrom und einer schweren, kombinierten Persönlichkeitsstörung leide. Was eigentlich während ihrer unzähligen Aufenthalte in Kliniken klar erkennbar hätte sein müssen. Schließlich hatte das Mädchen dort oft für Aufruhr gesorgt. Durch brutale körperliche Attacken auf Mitpatienten; durch ihr alarmierendes Manipulationstalent; dadurch, dass sie mit ihr Untergebrachte an ihre Dealer vermittelte – und somit zum Drogenkonsum animierte.
Einen Buben, den sie in einem Krankenhaus kennengelernt hatte, soll Jenny gar zu ermorden versucht haben. „Er wollte unbedingt sterben, ich hatte mich dazu bereit erklärt, ihn zu erwürgen. Was mir aber nicht gelang, weil er sich dann doch gegen mich gewehrt hat.“ Der Vorfall habe „knapp nach einer Spitalentlassung“ stattgefunden, „vor ein paar Monaten“.
Fakt ist: Das Mädchen kam – trotz ihrer überbordenden Auffälligkeit – immer wieder relativ rasch aus den Einrichtungen frei; wenn es ihr, infolge der Einnahme von hohen Dosen an dämpfenden Medikamenten, besser zu gehen schien. Schon, sie wurde davor stets von Experten begutachtet, die ihr in der Regel Suizidgedanken attestierten; und selten – aber eben doch – das Risiko einer Fremdgefährdung; dass sie also dazu fähig wäre, anderen Menschen Leid zuzufügen.
Meine Klientin ist seelisch sehr krank. Ich hoffe sehr, dass es in Therapien gelingen wird, sie von ihren schweren psychischen Störungen zu befreien.
Anwältin Astrid Wagner
Bild: Martin A. Jöchl
Schockierende Untersuchungsresultate, die nicht beachtet wurden. Weder von medizinischem Personal noch von den Betreuern in der WG für psychisch kranke Jugendliche, in der Jenny ab dem Herbst 2025 untergekommen war.
Jedenfalls setzte sie dort ihr gewohntes Verhalten fort: Sie unternahm Suizidversuche. Sie schnitt mit Messern und Rasierklingen in ihre Arme, ihre Beine, ihren Oberkörper, ihren Hals. Sie weigerte sich, zur Schule zu gehen. Sie traf sich mit ihrer bedenklichen Clique und mit Dealern – sie nahm Drogen. Sie zeichnete nachts, in ihrem Zimmer, unheimliche Skizzen von verstümmelten Frauen in ein „Malbuch“.
Ihre „Sehnsucht“ zu töten, sich oder „irgendwen“
Sie sah auf ihrem Tablet horrende Killer-Streifen an. Sie machte beängstigende Videos von sich, die sie auf TikTok und Instagram veröffentlichte, gespickt mit Nachrichten über ihre „riesige Sehnsucht danach, zu töten“. Sich selbst – „oder einfach irgendwen“.
Nach Jennys Festnahme wurden auf ihrem Handy Fotos von der Leiche ihres Opfers gefunden. „Ich habe diese Bilder an meine besten Freunde verschickt – ich wollte mich damit von ihnen verabschieden.“
Was die Sozialarbeiter aus ihrer Wohngemeinschaft der Polizei über sie berichteten? In den Tagen vor dem Verbrechen hätten sie „eigentlich den Eindruck“ gehabt, dass sich das Mädchen „auf einem durchaus positiven Weg“ befinde ...
Der Prozess gegen die 14-Jährige dürfte im kommenden Sommer stattfinden. Laut Psychiaterin Claudia Klier ist sie zurechnungsfähig, ihre markante seelische Störung sei aber freilich Tat-mitbestimmend gewesen. Der jungen Beschuldigten drohen somit bis zu zehn Jahre Haft; die Einweisung, zusätzlich, in ein forensisch-therapeutisches Zentrum, für unbestimmte Zeit, scheint ihr gewiss.
Bereits in der vergangenen Woche wurde sie von der Justizanstalt Josefstadt in solch ein „Spezialgefängnis“ überstellt. Damit sie schnellstmöglich in ein für sie adäquates Therapieprogramm eingebunden werden kann.
„Ich denke, dass ich ziemlich lange eingesperrt sein werde“, sagt das Mädchen jetzt, und dass es sehr auf „eine baldige Verfilmung“ seines Falls hoffe. Bei seinem Vorbild – Alyssa Bustamante – sei „das ja einst alles so gewesen“.
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