Austropop-Ikone geehrt ++ Neue Hollywood-Gerüchte

Austropop-Ikone Wolfgang Ambros bekam das Goldenen Ehrenzeichen, die „Dancing Stars“ sorgen für Zusammenhalt, und die Gerüchteküche in Hollywood brodelt: Madonna arbeitet an einem neuen Album und Katy Perry muss sich mit heiklen Vorwürfen auseinandersetzen. Das alles und mehr zeigt diese Woche Sasa Schwarzjirg in Adabei Prime.