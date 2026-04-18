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Wenn Rapid nach Hartberg kommt, ist Wahnsinn dabei

Fußball National
18.04.2026 19:30
2018 traf Dario Tadic zum Einstand gegen Rapid
2018 traf Dario Tadic zum Einstand gegen Rapid(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Hartberg empfängt am Sonntag den Rekordmeister aus Wien. Ex-Torjäger Dario Tadic hat spezielle Erinnerungen an vergangene Rapid-Spiele. Verlernt hat er auch nach Ende der Profi-Karriere nichts, schießt sich aktuell durch Burgenlands Unterhaus-Fußball.

0 Kommentare

Wenn Sturm oder Rapid nach Hartberg kommen, dann geht die Post so richtig ab! Die Profertil-Arena ist auch am Sonntag wieder mit 5000 Fans und noch ein paar „Zerquetschten“ ausverkauft  – der Rapid-Block ist, wie bei den wahnsinnigen Ausschreitungen vor einem Jahr – ebenfalls bummvoll.

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