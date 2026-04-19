Diese Mega-Baustelle schreibt Industrie-Geschichte

Strom statt Kohle: Die Voestalpine produziert im steirischen Donawitz bald „grünen Stahl“, in genau einem Jahr soll es die erste Schmelze geben. Die neue Technik ersetzt einen Hochofen – und könnte helfen, Österreichs CO2-Bilanz zu retten. Die „Krone“ bekam Einblicke ins Areal.
Wer Höhenangst hat, ist hier an der falschen Stelle. Elf Meter geht es vom Hallenboden in die Tiefe: Über einen Tunnel wird in Zukunft Schrott aus der ebenfalls riesigen Nachbarhalle angeliefert – und im Elektrolichtbogenofen zu grünem Stahl verarbeitet.
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